Onderwater-VR is pas net een ding, maar ik wil al niet meer douchen zonder

Hoe realistisch de beelden van VR ook zijn, het gevoel dat je echt in het water zwemt of uit een vliegtuig springt, is moeilijk na te bootsen als je gewoon met beiden benen op de grond staat.

Vodafone is met de introductie van een onderwater-VR-bril bezig om VR-entertainment wat volwassener te maken. Vorige week konden mensen met een VR-bril tussen de haaien zwemmen in het Marnixbad. Onder de slogan The Future is Exiting willen ze daarmee maar zeggen dat de toekomst niet eng is, maar leuk en spannend. ’s werelds grootste haaienfan was er ook bij:

Vodafone maakt het voor het eerst mogelijk om met een 360 videostream onderwater omsingeld te worden door haaien. Door geen grond meer onder de voeten te voelen komt dat gevoel van onderdompeling (natuurlijk letterlijk, maar dat bedoel ik niet) een stuk dichterbij. De grens tussen echt en digitaal wordt weer ietsje vager, en dat consumenten dat nu al kunnen ervaren is best wel bijzonder.

Innovatie gaat juist zo snel omdat mensen zoeken naar nieuwe, leuke, leerzame of essentiële toepassingen voor deze technologie. De focus heeft tot nu toe erg op actie- en horrorgames gelegen. Deze onderwater-VR kondigt voorzichtig een nieuwe ambitie aan: van leuke gimmick naar immersive tech voor het grote publiek.

Want waar zouden we onderwater-VR voor nodig kunnen hebben? Mensen die scuba-lessen hebben gehad in een zwembad weten dat onderwater-VR het wel wat leuker zou kunnen maken. Misschien is virtueel wel de manier om mensen bewuster met de oceaan om te gaan. Een ervaring kan een krachtige vorm van kennisoverdracht zijn. Kinderen op school kunnen zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering op het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië. Politici kunnen ervaren wat het effect is van hun beleid op de zeeën, of voor iedereen die graag Netflix kijkt in bad: dit is nog sicker! Mijn persoonlijke ambitie is simpel. Vanaf nu zal ik elke ochtend met een VR-bril op douchen, zodat ik deze winter net alsof kan doen dat ik onder een warme waterval in Sri Lanka staat.

De technologie gaat nog zoveel laten zien, en ik wil snel terug het virtuele water in.