Wetenschappers hebben getest of je baby’s kan krijgen in de ruimte

Tot nu toe zijn alle mensen op aarde geboren. Maar dat zou weleens kunnen veranderen zodra onze beschaving zich uitbreidt naar de rest van het zonnestelsel.

Om de mogelijkheid te onderzoeken of baby’s in de ruimte geboren kunnen worden, hebben wetenschappers bevroren sperma blootgesteld aan microzwaartekracht. Dit deden ze om te zien of er in de ruimte een negatief effect op de levensvatbaarheid zou zijn.

Videos by VICE

Montserrat Boada, een embryoloog aan het Dexeus gezondheidscentrum voor vrouwen in Barcelona, leidde het onderzoek. Zij denkt dat dit experiment uiteindelijk zou kunnen leiden tot spermabanken in de ruimte, die menselijke voortplanting buiten onze thuisplaneet mogelijk zouden maken.

“In de toekomst kan het weleens heel belangrijk worden om voortplantingscellen en embryo’s in de ruimte te bewaren. Niet alleen om menselijke voortplanting mogelijk te maken, maar ook om diversiteit te garanderen. Dat zal heel belangrijk zijn voor het voortbestaan van onze soort,” vertelt ze in een e-mail aan Motherboard.

Boada presenteerde de resultaten van het onderzoek van haar team afgelopen zondag op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) in Wenen.

Spermacellen zijn extreem gevoelig voor straling. Dat is waarom sommige onderzoeken voorspeld hebben dat mannelijke astronauten minder sperma kunnen produceren als gevolg van hogere doses straling in de ruimte. Maar of ook microzwaartekracht daar een effect op heeft, is nog niet bekend.

Om het antwoord op die vraag te vinden verzamelden Boada en haar collega’s bevroren spermamonsters van tien donoren. Vervolgens wisten ze microzwaartekracht te simuleren in een speciaal daarvoor ontworpen vliegtuig. Zo wisten ze tot twintig keer toe het sperma telkens acht seconden lang bloot te stellen aan microzwaartekracht.

Toen ze de vluchtmonsters vergeleken met de controlemonsters die op de grond waren gebleven, konden ze geen significant verschil ontdekken in de concentratie, beweeglijkheid of DNA-fragmentatie. Tests met vijf ontdooide spermamonsters hadden vergelijkbare resultaten, wat suggereert dat een korte blootstelling aan microzwaartekracht dus geen groot gevaar betekent voor mannelijke vruchtbaarheid.

Het zal iedereen die van plan is om binnenkort een stel ruimtebaby’s te maken op hun gemak stellen, al waarschuwt Boada dat dit wel nog maar een “vooronderzoek” is.

“Idealiter zouden we dit experiment op het International Space Station uitvoeren, of tijdens echte ruimtevluchten, maar de toegang daartoe is zeer beperkt,” legt Boada uit. “Dit is slechts de eerste stap van een groter project, en er is meer onderzoek nodig.”

Ze hoopt het onderzoek voort te zetten met langere experimenten die in een baan rond de aarde plaatsvinden, te vergelijken met NASA’s Micro-11-project, een onderzoek met mensen- en stierensperma dat momenteel wordt uitgevoerd op het ISS.

“We zijn op het moment verschillende platforms in overweging aan het nemen om hopelijk een plek te vinden waar we een langere periode van microzwaartekracht kunnen creëren. Dan kunnen we beter evalueren wat de mogelijke effecten ervan zijn op menselijke voortplantingscellen,” zegt ze. “We overwegen ook om nog verder te gaan, en naast spermamonsters ook het effect van microzwaartekracht op eicellen en embryo’s te onderzoeken.”