Onderzoek bevestigt dat alcohol ervoor zorgt dat je sneller naar de cocaïne grijpt

Heb je de bedenkelijke gewoonte om op zaterdagavond vijftig euro af te tikken voor een ‘pakkie sos’? Snuif je je salaris weg? Het zou zomaar eens je overmatige drankgebruik kunnen zijn dat jouw gebruik van cocaïne stimuleert — althans, dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd op ratten.



Een onderzoeksgroep van de Columbia Universiteit is erachter gekomen dat tien dagen alcohol consumeren al genoeg is om ratten gevoeliger te laten worden voor dwangmatig cocaïnegebruik, zelfs als de ratten een stroomschokje krijgen als ze van het witte poeder snoepen. Het onderzoek toont aan dat alcohol proteïnen afbreekt op een plek in de hersenen waar op beloning gebaseerde herinneringen worden geregeld (de nucleus accumbens), hetgeen verslaving veroorzaakt.

Om achter de effecten van alcohol op cocaïneverslaving te komen, hebben dokter Edmund Griffin en zijn collega’s een groep ratten bestudeerd die twee keer per dag alcohol toegediend kregen, tegenover een groep die water kreeg. Tien dagen later kregen beide groepen “vrijwillige toegang tot cocaïne” door middel van een hendel. Na vijf keer op de hendel drukken kregen de ratten de cocaïne, maar bij de vierde keer drukken kregen ze een elektrische schok.

De onderzoekers zagen dat de alcoholratten de cocaïne met meer vastberadenheid opzochten dan de waterratten. Toen ze tot slot geen toegang meer kregen tot de drugs drukten de alcoholratten de hendel gemiddeld 58 keer in, in de hoop op nog wat cocaïne, terwijl de waterraten dat maar 18 keer deden.

“De meeste mensen die een bepaalde drug gebruiken, ontwikkelen niet vaak een verslaving,” zegt Griffin, die gelooft dat hun werk ons kan helpen begrijpen “hoe vroege aanraking met alcohol ons uit balans kan doen raken en iemand verslavingsgevoeliger kan maken”.

Krijg je al flashbacks van je moeder die je vertelt dat je door alcohol aan de drugs raakt?

Je kan het misschien onzin vinden, maar onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren laat zien dat we sommige drugs — zogenaamde ‘gateway drugs’ zoals alcohol — voorafgaand doen aan anderen. De hamvraag is nu of en hoe het gebruik van deze drugs het risico verhoogt op het gebruik van harddrugs.

Deze onderzoeken beweren dat alcohol onze ‘moleculaire remblokken’ aantast in ons beloningscentrum van de hersenen, net als vorige onderzoeken die claimden dat nicotine hetzelfde effect heeft op het brein.

Griffin hoopt dat deze bevindingen zullen leiden tot onderzoek naar de connectie tussen verschillende drugs en dat er een effectievere behandelingsmethode zal komen. Hun werk, vindt hij, “geeft ons een handvat, een manier om in te grijpen en echt eens te gaan nadenken over moleculaire vormen van ingrijpen.