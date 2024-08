Onderzoek: mondkapjes-weigeraars hebben een grotere kans sociopaat te zijn

Over de hele wereld gaan mensen de straat op om tegen het gebruik van mondkapjes te demonstreren. Toen de pandemie net was uitgebroken, zeiden veel wetenschappers dat het nog helemaal niet was bewezen dat het een goede bescherming tegen het coronavirus is, maar de meesten zijn daar inmiddels op teruggekomen. Mensen die toch weigeren om een mondkapje te dragen, doen dat volgens deskundigen omdat ze niet willen dat hun gedrag of vrijheid aan banden wordt gelegd. Daarnaast vinden ze het gewoon irritant, of zijn ze ertegen omdat ze er zoveel tegenstrijdige informatie over hebben gehoord.

Nu blijkt uit een Braziliaans onderzoek dat mensen die de coronamaatregelen niet naleven ook bepaalde persoonlijke eigenschappen met elkaar delen: ongevoeligheid, bedrieglijkheid en manipulatief gedrag – kenmerken die ook sociopaten vaak hebben. De wetenschappers ontdekten ook dat de personen die tekenen vertoonden van de zogenaamde ‘dark triad’ van persoonlijkheidskenmerken – narcisme, machiavellisme en psychopathie – meer geneigd waren om de risico’s van COVID-19 te bagatelliseren, hun handen niet regelmatig wassen en de afstandsmaatregelen negeren.

Er werden ongeveer 1600 mensen uit Brazilië onderzocht – een land dat op dit moment meer dan 4.340.000 bevestigde coronagevallen heeft. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Staatsuniversiteit van Londrina en de bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Personality and Individual Differences.

Tussen 21 mei en 29 juni ondervroegen de onderzoekers 1578 Braziliaanse volwassenen over hun gedrag en hoe goed ze de coronamaatregelen naleven. Ze stelden onder andere vragen als: denkt u dat het nodig is om een mondkapje te dragen/anderhalve meter afstand tot anderen te bewaren/uw handen regelmatig te wassen?

Elke ondervraagde werd daarna in een van twee groepen ingedeeld. De eerste groep – de “empathiegroep” – bestond uit ongeveer 1200 mensen, die andermans gevoelens en motivaties begrepen. Deze mensen wilden ook graag “positieve sociale interacties” met anderen aangaan.

De tweede groep bestond uit ongeveer 400 mensen, die tekenen vertoonden van een antisociale persoonlijkheidsstoornis – ook wel bekend als sociopathie of psychopathie. Die twee termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar de meeste deskundigen zijn het erover eens dat ze soortgelijke kenmerken hebben. De mensen in deze groep voelden zich vaker “sociaal onthecht” en stelden zich vaker vijandig op. Volgens de onderzoekers waren deze mensen sneller geneigd om te weigeren een mondkapje te dragen of zich aan de afstandsregels te houden. De antisociale groep had hogere scores wat betreft ongevoeligheid, bedrieglijkheid, vijandigheid, impulsiviteit, onverantwoordelijkheid en manipulatie. Ook waren deze mensen geneigd om meer risico’s te nemen dan de mensen in de empathiegroep.

De onderzoekers deelden de deelnemers ook nog in vier andere groepen in. Daarin werd gekeken hoe belangrijk iedereen de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het virus vond.

Als je jezelf of anderen blootstelt aan risico’s, terwijl dat vermeden kan worden, is dat volgens de onderzoekers een typische eigenschap van mensen met antisociale neigingen en weinig gevoel voor empathie. “Deze eigenschappen verklaren op zijn minst gedeeltelijk waarom mensen zich niet aan de maatregelen houden – zelfs als er steeds meer mensen ziek worden of doodgaan,” staat in de conclusie van het onderzoek.

De bevindingen zijn een aanvulling op ander onderzoek waarin vergelijkbare conclusies werden getrokken, namelijk dat mensen met psychopathische of narcistische eigenschappen eerder geneigd zijn om de regels aan hun laars te lappen, en ten koste van anderen dingen als toiletpapier in te slaan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE India