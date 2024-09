Onderzoek wijst uit dat je lekkerder ruikt als je minder koolhydraten eet

Er wordt vaak gezegd dat je bent wat je eet. Of in elk geval dat je een beetje ruikt naar wat je eet. Maar niet alleen de meest penetrante voedingsmiddelen (knoflook, uien, sterke drank) hebben invloed op je lichaamsgeur.

Een nieuw onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Evolution & Human Behavior laat zien dat je lichaamsgeur nauwer verbonden is aan je dieet dan voorheen bekend. Hoewel het logisch lijkt dat gezond eten je gezond laat ruiken, is er nu wetenschappelijk bewijs om je moeders advies om meer groenten en fruit te eten op te volgen. Als je een man bent, tenminste.

Videos by VICE

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling psychologie van de Macquarie Universiteit in Sydney, onderzocht de relatie tussen groente- en fruitconsumptie van mannelijke deelnemers en de waarneming van de geur van hun zweet door vrouwelijke deelnemers.

LEES MEER: Je ruikt zoals je eet

De vrouwelijke deelnemers beoordeelden het zweet op “affectieve, kwalitatieve en psychofysische dimensies.” Het resultaat: een significante associatie tussen aangenamere lichaamsgeuren en hogere groenten- en fruitconsumptie. Wat wel opviel, was dat de boosdoeners niet knoflook, vlees of eieren waren, zoals je zou verwachten. Een hoge inname van koolhydraten zorgde voor stinkend zweet.

Voorgaande studies lieten al zien dat carotenoïden uit kleurrijke groente- en fruitsoorten je huid een zichtbaar mooiere gloed kunnen geven. Pak een paar zoete aardappels en verbeter jezelf!