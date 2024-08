Onderzoekers uit de VS hebben het DNA van menselijke embryo’s gemanipuleerd

Onderzoekers in Portland, Oregon hebben met CRISPR, de krachtigste methode om DNA te aan te passen, het DNA van een menselijke embryo’s gemanipuleerd, meldt MIT Technology Review. Het is de eerste keer dat er in de VS aan het genetisch materiaal van een mens is gesleuteld. Maar gaat dit de wereld weer een stapje dichter bij een genetische supermens brengen?

Even wat achtergrondinformatie: CRISPR wordt vaak vergeleken met de knip-en-plakfunctie van een tekstverwerker. Het is een krachtige en redelijk nieuwe techniek die gebruikt kan worden om het DNA van planten, dieren en nu dus ook mensen aan te passen.

