Een ongediertebestrijder vertelt hoeveel hij verdient met zijn gore werk

In mijn eerste studentenwoning brak ooit eens een vlooienplaag uit. Toen mijn huisgenoten en ik na een paar weken vakantie thuiskwamen, zagen onze benen letterlijk zwart van de vlooien. Gelukkig konden we een ongediertebestrijder bellen, die ons hele huis vol met gif spoot. De vlooien gingen dood, maar het kostte ons wel honderden euro’s.

Weegt dat geld op tegen de smeerboel die bij deze baan komt kijken? Ik vraag het aan ongediertebestrijder Elroy Kerklaan. Hij nodigt me uit om een dagje te helpen met een bedwantsenplaag in een hotel ergens in het midden van Nederland. Het duurt niet lang voordat we ze vinden: de ene kamer is er erger aan toe dan de ander, maar aan bedwantsen geen gebrek. Om ze te verdelgen, verhitten we de matrassen, gordijnen en alle naden en kieren in de kamer met een machine waar stoom van 170 graden uitkomt. Omdat ik een grote angst heb voor kleine beestjes breekt het angstzweet me uit, maar dat weerhoudt me er niet van om Elroy te vragen naar zijn omzet, en naar de goorste dingen die hij heeft meegemaakt.

De auteur in actie

VICE: Hoi Elroy, hoe weet je waar de bedwantsen zitten?

Elroy Kerklaan: Dit hotel heeft bij Ronin Dogs speciale honden ingehuurd die bedwantsen kunnen ruiken en daarna aangeven waar ze zitten. In de kamer waar we nu staan zijn dus bedwantsen gedetecteerd door zo’n hond.

Wat vind je eigenlijk van bedwantsen?

Het zijn de naarste beesten van al het ongedierte, omdat ze het lastigst weg te krijgen zijn. Alleen door alle plekken waar ze zitten te behandelen met hele hete stoom leggen ze het loodje. Daarnaast moet de klant alle kleding op zestig graden wassen. Als dit niet kan, of er zijn koffers of andere materialen die we verdenken van besmetting, hebben we vriezers waar alles een week bij -20 graden ingevroren kan worden.

“Bedwantsen worden één keer in hun leven bevrucht door hun partner, en leggen dan de rest van hun leven dagelijks vijf eieren die na tien dagen uitkomen.”

Hoe kom je aan bedwantsen in je bed?

Particulieren krijgen ze meestal in huis doordat de bedwantsen meereizen in de bagage vanaf een besmette plek. Vaak zitten ze in hotels, omdat daar veel doorloop is. Als je één bedwants meeneemt, duurt het zo’n drie maanden voor je ze echt gaat zien. Tegen die tijd heeft de bedwants zich namelijk zodanig vermenigvuldigd dat het gaat opvallen. Bedwantsen worden één keer in hun leven bevrucht door hun partner en leggen dan de rest van hun leven dagelijks vijf eieren die na tien dagen uitkomen. Je merkt al wel eerder dat je bedwantsen hebt, omdat je gestoken wordt: je krijgt jeuk en rode bultjes.

Waarom ben je ongediertebestrijder geworden?

Ik was jarenlang slager, maar omdat je als slager de hele dag vochtige handen hebt, zaten mijn handen vol met wratten. Daar had ik op een gegeven moment wel genoeg van, dus toen ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Ik kon als ongediertebestrijder in dienst bij Rentokil. Dat heb ik 23 jaar gedaan, tot ik twee jaar geleden besloot om zelf een bedrijf in ongediertebestrijding te beginnen. Ik vond dat Rentokil te weinig aandacht voor de klant had en ik dacht: dat kan ik beter.

En dat bleek ook zo te zijn?

Ja. Ik heb vaak huilende mensen aan de telefoon. Mensen die helemaal doordraaien of doodsangsten uitstaan, en daar neem ik de tijd voor. Dat sociale aspect maakt mijn werk ook weer leuk. Het is ook voor mij fijn om een praatje te maken bij de mensen thuis en een kopje koffie te drinken.

“In de eerste twee jaar heb ik drie ton omgezet. Dus dat is niet slecht.”

Verdient het een beetje goed?

Ik heb, in de eerste twee jaar, drie ton per jaar omgezet. Dus dat is niet slecht. Maar daar gaat nog een hele hoop van af: ik betaal een secretaresse en ik heb drie jongens in dienst. Verder heb ik vier bussen aangeschaft met daarin alle apparaten die je nodig hebt voor ongediertebestrijding, en dan moet ik nog huur van mijn kantoor betalen. Het binnenhalen van nieuwe klanten is trouwens veruit de grootste kostenpost. Dat besteden we uit en kost ons in drukke maanden meer dan 20.000 euro per maand. Al met al maak ik nu per maand zo’n 2.000 euro winst. Toch is dat niet slecht als je bedenkt dat de meeste ondernemingen de eerste vijf jaar verlies draaien.

Welke klussen verdienen het beste?

Bij bedrijven valt meer te verdienen dan bij particulieren. Voor het opruimen van een wespennest bij iemand thuis rekenen we bijvoorbeeld maar 85 euro – dat schiet niet op. Maar bij bedrijven, zoals in dit hotel, rekenen we 500 euro per kamer. Er zijn op 10 kamers bedwantsen gevonden en ik ben er twee dagen mee bezig.

“Ik kom van alles tegen: vlooien, ratten, kakkerlakken, alle soorten mieren, spinnen, muizen, wespen en zilvervisjes, maar ook steeds meer spinnen uit Azië en Afrika.”

5.000 euro in twee dagen, dat is niet slecht. Wat voor bedrijven zijn nog meer lucratief?

Eigenlijk alle panden die vol zitten met ongedierte. Toen ik nog bij Rentokil werkte, hadden we een keer een studentenflat in Utrecht waar in alle honderd kamers bedwantsen zaten. In dat soort gevallen werk je niet meer per kamer, maar verhit je met speciale warmtekanonnen het hele gebouw tot 80 graden. Dat kostte de eigenaar van de flat zo’n 200.000 euro.

Wat voor ongedierte kom je nog meer tegen?

Vlooien, ratten, kakkerlakken, alle soorten mieren, spinnen, muizen, wespen en zilvervisjes, maar ook steeds meer exotisch ongedierte. Spinnen uit Azië en Afrika bijvoorbeeld, die in boten meereizen naar Nederland.

Vind je ongedierte vies?

Nee, ik denk er tegenwoordig eigenlijk niet eens meer over na. De eerste keer dat ik een kakkerlak over mijn hand zag lopen schrok ik, maar inmiddels ben ik er niet meer van onder de indruk. Ik douche wel twee keer per dag: ‘s ochtends en als ik uit m’n werk kom. Dat is wel zo fris.

“De eerste keer dat ik een kakkerlak over mijn hand zag lopen schrok ik, maar inmiddels ben ik er niet meer van onder de indruk. Ik douche wel twee keer per dag.”

Wat is het engste dat je ooit hebt meegemaakt?

Ik moest een keer een wespennest opruimen in de kruipruimte van een kinderdagverblijf in Heemstede. Ik stootte per ongeluk tegen dat nest aan, en dat moet dus niet doen. Plots vlogen er 5.000 wespen door de kruipruimte. Gelukkig hadden we een beschermend pak aan en werden we niet gestoken.





Kleine ruimtes in combinatie met ongedierte lijken me sowieso geen feest.

Ik heb nog zoiets meegemaakt met een kruipruimte. Je moest door een luikje om daar te komen, maar ik was te groot om erdoorheen te passen. Toen heb ik mijn kleinste werknemer de klus laten doen. Hij moest door dat luik op zoek naar de oorzaak van een muggenplaag, dat bleek een kapot riool te zijn. In die kruipruimte zag hij overal glinsterende oogjes in het licht van zijn zaklamp: het zat er barstensvol ratten. Toen hij ze probeerde weg te jagen, waren ze niet onder de indruk, ze bleven gewoon om hem heen lopen. Nou, dan krijg je het wel even warm.

Klinkt erg claustrofobisch. Wat is het smerigste dat je hebt meegemaakt?

Een van mijn jongens moest een rattenplaag verhelpen bij een vrouw thuis. Die vrouw had om onduidelijke redenen een pony in de gang van haar rijtjeswoning staan. Er lag allemaal stro en bix en het was een grote bende. Ja, daar komen natuurlijk ratten op af. Maar die vrouw was een beetje in de war, en die had de ratten de hele tijd gevoerd. Overal stonden bakjes met voer voor de ratten, die gewoon door de woonkamer liepen.

Haha, wat?

Ja, je komt rare dingen tegen. Studenten zijn trouwens ook extreem goor en raar. Die hebben nooit geleerd waarom je schoon moet maken, of wat normaal gedrag is. Ik kwam een keer bij een studentenhuis waar een vlooienplaag was, lag er een naakt meisje vastgeboeid op bed. Die was daar blijven liggen na een feestje en de sleutel was verdwenen. Wij hebben haar los moeten knippen. Met het schaamrood op de wangen liep ze weg. Nou ja, je hoort het al: je maakt genoeg mee als ongediertebestrijder.