Ongemakkelijke verhalen van mensen die hun seksuele fantasieën werkelijkheid maakten

Of je nu een trio wil hebben met je buren of gepijpt wil worden terwijl je op een paard door de branding galoppeert, de meesten van ons hebben wel minstens één seksuele fantasie. En hoewel het belangrijk is om naar je hart te luisteren, denk ik soms dat het beter is om niet te proberen die fantasie in vervulling te laten gaan. Ik ben bang dat het in werkelijkheid tegen zal vallen, en dat als er echt iets mis gaat, het gewoon een grote gênante puinhoop wordt.

Om mijn persoonlijke twijfel over het verkennen van de seksuele scenario’s die af en toe door mijn hoofd spelen te bevestigen, vroeg ik vijf jonge mensen om me te vertellen over hun ergste ervaringen met het verwezenlijken van hun seksuele dromen.

Gouden douche

Ik had nog nooit een gouden douche gegeven of ontvangen. Ik vond het idee zelf niet echt opwindend, maar ik hou er wel van om te experimenteren – dus toen mijn vriend het voorstelde, wilde ik best een poging wagen.

We hadden allebei geen idee hoe we het moesten aanpakken, maar waren het erover eens dat het beter zou zijn als het spontaan gebeurde, zonder er te veel over na te denken. Op een avond toen hij op de wc zat, vond ik dat de tijd rijp was. Ik klom bovenop hem en plaste een beetje op ‘m.

Hij werd gelijk opgewonden. Ik besloot een stapje verder te gaan, en klom van zijn schoot en ging op het bidet naast de wc zitten – en mikte een fermere straal pis op hem. Alles gebeurde heel snel, maar ik realiseerde me gelijk dat ik niet goed gemikt had toen hij het uitschreeuwde, opsprong, en naar de douche rende.

Ik had in zijn ogen gepist.

De volgende dag stonk de badkamer nog steeds naar urine en waren zijn ogen nog steeds rood. Het voelde destijds echt als een ramp, maar nu lachen we erom.

– Ana Jiménez, 28 jaar

Seks in het openbaar

Mijn ex-vriendin had een bijna intimiderend hoog libido, en een van haar fantasieën was om het te doen op openbare plekken. De bioscoop, paskamers, of de toiletten in restaurants – het maakte haar niet zoveel uit waar we het deden, als het maar openbaar was.

Het was niet per se mijn eigen fantasie, maar ik vond het ook wel spannend, dus in de maanden dat we samen waren ging ik erin mee. Het was altijd fantastisch – het idee dat we betrapt konden worden was zo opwindend. Maar in werkelijkheid was betrapt worden niet al te leuk. Dat gebeurde één keer, net op het moment dat we besloten hadden om nóg een fantasie van haar uit te proberen: mij neuken met een voorbinddildo. Ze koos een parkeergarage in Barcelona als de plek waar het moest gebeuren. Ik zal niet in al te veel detail treden, maar het kwam erop neer dat ik voorover gebogen onderaan de trap naar de parkeerplekken stond, met een neppik in m’n anus, toen een familie met drie kleine kinderen bovenaan de trap verscheen. De ouders begonnen tegen ons te schreeuwen, en we renden weg. Het was een van de gênantste momenten in m’n leven, en ik vind het verschrikkelijk dat ik waarschijnlijk drie kleine kinderen voor de rest van hun leven heb getraumatiseerd.

– Jaime Gol, 23 jaar

Beeld via Wikimedia Commons

Seks in het vliegtuig

Ik weet niet precies waarom, maar ik word geil van vliegtuigen. Ik zat een keer op een lange vlucht met mijn vriendin, en zij had hetzelfde. We besloten onze driften te volgen naar de wc.

Zij was als eerste gegaan en had de deur opengelaten. Toen ik binnen was, deed ik de deur achter me op slot. De wc was verschrikkelijk smal en duidelijk niet bedoeld voor twee mensen. Ik probeerde te gaan zitten zodat zij bovenop me kon kruipen, maar dat lukte niet echt. Toen ik eindelijk een houding had gevonden die ik een tijdje kon volhouden, kwamen we in behoorlijk heftige turbulentie terecht.

De piloot kondigde over de intercom aan dat iedereen z’n riemen moest vastmaken, wat we in eerste instantie negeerden. Maar de turbulentie was niet zo makkelijk te negeren, en we werden de hele wc door gesmeten. En toen, natuurlijk, klopten de stewardessen op de deur om te zeggen dat we terug moesten gaan naar onze stoelen. Ik begon een beetje claustrofobisch te worden en kon me niet meer voorstellen dat dit hele gebeuren me ooit geil had geleken. We openden de deur en gingen zo snel mogelijk terug naar onze stoelen. Ik schaamde me te erg om op te kijken om te zien of iemand ons uit samen uit de wc zag komen.

– Javi Cuello, 26 jaar

Een trio

Nadat het uitging met mijn vriendje, had ik het gevoel dat echt weer opleefde op seksueel gebied. Ik ging van één keer per week seks omdat het moest, naar om de dag seks omdat ik daar zin in had. Ik had ook bedacht dat ik een trio wilde hebben, en mijn beste vriendin en huisgenoot Eva wilde wel meedoen, mits we een man konden vinden die we allebei leuk genoeg vonden.

Toen we op een nacht aan het feesten waren in Valencia, ontmoetten we iemand die aan die omschrijving voldeed. We begonnen met hem te praten en vertelden terloops over onze fantasie. Hij zag het wel zitten. We verlieten met z’n drieën de bar, een beetje ongemakkelijk maar opgewonden, en gingen naar de studentenflat die Eva en ik deelden.

Aangezien geen van ons ooit zoiets had gedaan, besloten we het rustig aan te doen en eerst iets te drinken. Na het eerste drankje volgden er nog een paar, en toen nog een paar, waarna we begonnen te zoenen en daarna seks te hebben. Het ging allemaal prima, tot Eva en ik opeens zagen dat er iets geels uit de mond van die gast liep. Het was kots. Hij was aan het kotsen terwijl hij seks met ons had. Ik krijg er nog steeds rillingen van als ik eraan denk.

– Patricia Morella, 34 jaar

Voorbinddildo

Ik hoopte al een tijdje dat ik een vriendje zou vinden dat van pegging hield, en een paar jaar geleden had ik eindelijk het geluk er eentje te vinden. Ik kocht een dildo en een voorbindharnas ongeveer twee weken nadat we elkaar hadden ontmoet. Hoewel ik wist dat het ook een fantasie van hem was, durfde ik er in het begin niet echt over te beginnen.

Toen we al bijna een jaar aan het daten waren, besloot ik het erop te wagen en stelde ik tijdens de seks voor om de voorbinddildo tevoorschijn te halen. Dat viel wel in goede aarde – alleen erover praten wond ons allebei al enorm op, en nadat hij mij had geneukt, was het mijn beurt.

Ik deed het harnas om en terwijl hij vooroverboog haalde ik nog een keertje diep adem. Dit was mijn moment. Ik penetreerde hem, maar ik was enorm opgewonden en wist eigenlijk totaal niet waar ik mee bezig was. Dat was een onfortuinlijke combinatie – ik was te ruw en ik ging veel te snel veel te diep. Hij schreeuwde en ik was bang dat ik ‘m echt kapot had gemaakt van binnen. We stopten en hij ging huilend op z’n rug liggen. Het harnas hangt nu weer in m’n kast, waar het voorlopig wel zal blijven.

– Anahi Canela, 32 jaar