Ongemakkelijke zoenen en studiesessies in bed: dit zijn jullie diepste studiedalen

Het studiejaar is aardig onderweg: je hebt als het goed is je vaste plekje in de collegezaal veroverd, de groepsopdrachten komen je waarschijnlijk alweer de neus uit, en zelfs de eerste bezetting van dit academisch jaar is achter de rug.

Een paar weken geleden vroegen we lezers om tekeningen in te sturen van de dieptepunten uit jullie school- en studiecarrières op te sturen, om zo kans te maken op een studentenpakket dat je met gemak je studie door sleept. Gedeelde smart is immers halve smart, en van een beetje leedvermaak is nog nooit iemand minder geworden.

Niet dat dit echt nieuws voor ons was, maar die dieptepunten komen in vele gedaanten. Van doorlekken in de klas tot onhandelbare katers en zoenen met je studiebegeleider. Er kan maar één winnaar zijn, maar er waren een paar inzenders die net niet hebben gewonnen, maar die wel het vermelden waard zijn. Merel tekende bijvoorbeeld over het ongemak tussen haar en haar docent tijdens een diploma-uitreiking. Kijk maar:

Ook de Gabriëlle, die uitbeeldde hoe ze op een gala op haar bek ging over een stuk tomaat won net niet, maar we willen je haar tekening niet onthouden.

De winnaar van het studentenpakket, met daarin onder meer een fiets, een wintersportvakantie en een abonnement op de sportschool, tekende een dieptepunt dat iedere student kent: het speelt zich ‘s nachts af, in bed, vaak vlak voor een deadline. Je hebt al een week niet opgeruimd en zo te ruiken ook al een tijdje je lakens niet verschoond. En daar lig je dan. Te studeren. om 4 uur ‘s nachts. Dit is niet hoe je je studietijd had voorgesteld, toch? Charlotte Arnoldy, omdat jij dat gevoel uitstekend hebt weten te vangen in een tekening, ga jij er met de prijzen vandoor. Gefeliciteerd Charlotte!