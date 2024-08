We gaan de hele nacht raven en iedereen met internet is uitgenodigd

Oke, we weten dat dit voor iedereen een zware tijd is. De kans is groot dat jij op het moment dat je dit leest niet eens de moeite hebt genomen om een outfit uit de kast te trekken die geschikt is om in het openbaar te vertonen, laat staan voor ‘schoon’ door kan gaan. Waarom zou je ook? Je ziet immers niemand op wie je indruk hoeft te maken, en er zijn te weinig dingen die leuk genoeg zijn om je voor aan te kleden.



Treur niet, teneergeslagen feestbeest. De kooi waar je je in bevindt is niet helemaal denkbeeldig – echt, blijf zo veel mogelijk binnen – maar het plezier ligt nog steeds gewoon voor het oprapen, als je maar weet waar je moet kijken. Laat ons jouw cybergids zijn in sombere tijden. Samen met Club organiseren we, in ieder geval tot 6 april, elke vrijdag een online rave. Om mensen hun knaldrang te laten uiten, maar zeker ook om dj’s en andere professionals uit de muziekindustrie te steunen.



Van 14:00 tot 04:00 gaan hier de virtuele deuren open – er is geen gastenlijst, en ook geen streng deurbeleid of dresscode – en de opbrengst van elk virtueel drankje dat jij doet, schuif je direct in de zakken van de mensen die het op dit moment het hardste nodig hebben, namelijk: de dj’s.

De line-up is:

LVTL

Jasper Wolff

IGNOTA

Chris Floris

Butterslut

Sicco Bosscher B2B Dave Miller

Abstractive Mind