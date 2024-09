Online gokkers zetten al hun geld in op Clinton

Zo vlak voor de verkiezingsdag hebben wereldwijd duizenden gokkers hun wedje gelegd op Hillary Clinton. Sterker nog: er is in de afgelopen 24 uur meer geld ingezet op de kandidaat van de Democraten, dan dat er de hele maand oktober werd gewed op Sporting Index, een Britse gokwebsite voor sport, aldus de site zelf.



“Mensen leggen geld in alsof ze niet kunnen verliezen,” vertelt Ed Fulton, woordvoerder politieke weddenschappen van Sporting Index, aan de telefoon. “Bijna niemand heeft de afgelopen 24 uur op Trump ingezet.”



Videos by VICE

Op dit moment schat Sporting Index dat Clinton 325 kiesmannen krijgt – ze heeft 270 nodig om te winnen – en Donald Trump 213. Fulton legt uit dat deze voorspellingen gebaseerd zijn op interne modellen, externe polls, en cijfers uit de gokmarkt. De site heeft tot nu toe 8.500 weddenschappen binnengekregen, en verwacht dat dit aantal nog oploopt tot 12,000.



Vorige week vrijdag voorspelde de site dat Clinton 290 kiesmannen zou krijgen, toen de FBI het e-mailonderzoek heropende. Maar nu de FBI op zondag Clinton’s naam opnieuw zuiverden, stroomden de nieuwe weddenschappen binnen. Door de toestroom wordt de kans op winst van Clinton hoger ingeschat. Als je op dit moment €90 inzet op een overwinning voor Clinton, krijg je €108 terug als ze ook echt wint, zegt Fulton. Als je daarentegen €90 inzet op Trump en hij wint, ontvang je €425. Op andere goksites, waaronder Ladbrokes, SkyBet, en NetBet zijn allemaal vergelijkbare quoteringen te vinden voor Clinton.

Volgens Fulton zijn bookmakers en gokkers een goede indicatie. “We zagen het de laatste keer met Romney en Obama; ook al zaten de polls dicht bij elkaar, werd een grote meerderheid van het geld op Obama gezet. En de prijs liet niet zien hoe dicht de polls bij elkaar zaten,” zegt Fulton. “Persoonlijk denk ik dat de kansen laten zien dat het op het schreeuwen na een gelopen race is, en dat Hillary zeker is van het Witte Huis.”

Sporting Index is gespecialiseerd in spread betting, waar de persoon die de weddenschap plaatst gokt of de voorspelling van de site boven of onder het echte resultaat zit. Dat geeft volgens Fulton aan dat gokkers ook echt serieus inzetten – hoe preciezer de voorspelling, hoe meer geld ze kunnen winnen. En Fulton zegt dat gokkers beter dan ooit zijn geïnformeerd met de overvloed aan polls en data die online beschikbaar is. Toch is nog niets zeker, geeft ook Fulton toe. “Het is een krankzinnig jaar geweest en alles is onzeker,” zegt hij. “Er kunnen vanavond nog allemaal verrassingen om de hoek komen.”