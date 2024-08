Online studeren hoeft geen lijdensweg te zijn

Wie had gedacht dat online studeren wereldwijd de nieuwe norm zou worden? Je introductieweken spelen zich ineens af achter het glas van je MacBook, je hebt een hele rits digitale hoorcolleges en proosten met studiegenoten kan alleen door je biertje tegen je FaceTime-camera te ketsen. Dat is wel even wennen. Maar met de juiste technologie is studeren tijdens corona eigenlijk best leuk.

In plaats van een harde houten bank of stoel kijk je hoorcolleges bijvoorbeeld lekker vanuit je luie stoel in je studentenkamer, gewoon op je iPad. Dat is chill, maar het blijkt zelfs uit onderzoek dat studenten die een iPad mogen gebruiken tijdens colleges vaak beter gemotiveerd zijn, en beter in hun eigen tempo kunnen werken. Met een MacBook of iPad met een goede batterij kun je zelfs colleges volgen in het park, of onder een parasolletje op het strand. Lang niet gek toch?

Videos by VICE

Je computer wordt de komende tijd waarschijnlijk je meest betrouwbare studiemaat. Als jij niet scherp bent na een avondje online drankspelletjes of een doorgeslagen Netflix-binge, wil je je geen zorgen hoeven maken over het krakende geheugen van je computer. Gelukkig zijn Apple-computers snel en stabiel. Je hoeft niet bang te zijn dat hij plotseling crasht als je halverwege je scriptie bent. Antivirus of andere beveiligingssoftware hoef je niet eens te installeren, want dat zit standaard ingebouwd. Met een iMac kun je het zo bont maken als je wil, want die draaien zelfs de zwaarste software zonder problemen – al doe je alles tegelijk. Ideaal voor als je een grafische opleiding volgt, of als je nog 34 energieslurpende tabbladen open hebt staan om de moed te verzamelen voor dat ene essay waar je nog steeds niet aan bent begonnen.

Dat een goede, betrouwbare computer onmisbaar is als student is geen nieuws. Maar uit onderzoek blijkt zelfs dat goede technologie de prestaties van leerlingen kan verhogen. Internetten tijdens de les klinkt onverstandig, maar het is juist belangrijk dat je tijdens een hoorcollege vliegensvlug uitleg kunt opzoeken over dingen die je niet helemaal begrijpt. Online colleges zijn vaak ook interactiever – superhandig voor studenten met een slaapachterstand of de aandachtsspanne van een goudvis. Bovendien kan het leren met behulp van filmpjes voor hogere cijfers zorgen.

Thuis lessen volgen op je computer is misschien minder gezellig, maar het hoeft niet minder effectief te zijn. Universiteiten en hogescholen investeren al jaren in digitale colleges, en dat zal dankzij Corona alleen maar toenemen. Niet gek, want online lessen kunnen volgens onderzoek een hoop tijd besparen. Je deelt bijvoorbeeld snel je aantekeningen met je studiegenoten, en voor feedback van je docenten hoef je niet helemaal naar hun postvakje af te reizen. Met producten van Apple is het bovendien kinderlijk simpel om je bestanden met andere apparaten te synchroniseren, en hoef je niets heen en weer te sturen. Zo hou je nog een keer tijd over om wat aan je aangekoekte afwas te doen.

Als je toch in de problemen komt met je eigen planning en een nachtje moet doorvlammen, is een MacBook Air je beste vriend. Het scherm past zich aan aan het omgevingslicht, zodat je ook in het pikkedonker rustig door kunt tikken. En als je tijdens zo’n studiesessie eventjes het overzicht verliest? Dan zet je een iPad in als tweede scherm. Zo kun je tegelijk artikelen lezen en doorschrijven, of jezelf belonen met een korte Netflixpauze tussendoor – of ondertussen.

Als student groeit het geld doorgaans niet op je rug. Na je kamerhuur, diepvriespizza’s, bier en collegegeld hou je niet veel meer over om te investeren in een goede laptop of tablet. En lang niet iedereen kan zijn ouders lief aankijken voor elke nieuwe aankoop. Maar geen stress, want bij MediaMarkt kun je een aankoop van boven de € 250,- tegenwoordig gewoon in termijnen betalen. Bovendien zijn zij Authorised Apple Reseller. Een iPad kan tegen een stootje, maar als je toch een keer problemen hebt, kun je altijd in hun winkels een Apple-specialist aan zijn mouw trekken. Zo simpel is het. Met producten van Apple is studeren een eitje.

Wil jij goed voorbereid je studententijd in duiken? MediaMarkt helpt je op weg met flinke kortingen tijdens de Apple Weekdeals. Houd deze pagina dus goed in de smiezen!

Benieuwd naar alle Back to School deals van MediaMarkt? Bekijk het volledige aanbod hier.