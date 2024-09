Zane Lowe is een van de belangrijkste figuren in de muziek van dit moment. De uit Nieuw-Zeeland afkomstige dj/journalist met awards op zijn schouw werkte voor MTV en BBC Radio 1 voordat hij vorig jaar toevoegde aan het team van Apple om Apple Music Beats te lanceren. Noisey zocht Zane op in Los Angeles, waar hij onder meer vertelt over hoe het is om constant herkend te worden als “die gast die Kanye interviewde.” Bekijk de nieuwe aflevering van Noisey Meets hieronder.