OnlyFans is hartstikke goed voor je seksleven

Een nieuw onderzoek heeft bevestigd wat sekswerkers al wisten: van OnlyFans kun je een hoop leren over seks.

Uit het onderzoek, dat vorige maand in het blad Sexuality & Culture werd gepubliceerd, bleek dat het consumeren van erotische content op OnlyFans mensen kan helpen om hun seksuele voorkeuren te ontdekken en beter te leren kennen, tijdens de seks beter met hun partners te communiceren, informatie over seksuele gezondheid te vinden, en seksualiteit en genderidentiteit te ontdekken.

Onderzoekers vroegen 425 OnlyFans-gebruikers over de effecten die het platform volgens hen op hun seksleven heeft. Zo’n 90 procent van de respondenten zei dat ze door hun gebruik van OnlyFans iets hadden geleerd over hun seksuele handelingen en gedrag. Ook zei ongeveer 90 procent van de respondenten dat ze meer over hun eigen seksuele voorkeuren en over seksuele gezondheid hadden geleerd.

Het platform heeft mensen ook geïnspireerd om op seksueel gebied nieuwe dingen te proberen, zoals seksspeeltjes, telefoonseks, hun eigen seksuele content maken, en fetisjes ontdekken. Slechts zo’n 7 procent van de mensen zei dat ze niets nieuws hadden geprobeerd als gevolg van hun OnlyFans-gebruik.

“Sekswerkers schreeuwen dit al sinds lange tijd van de daken,” vertelt MelRose Michaels, die seksuele content op OnlyFans maakt en 356.000 volgers op Instagram heeft, aan VICE. “Sekswerkers vervullen belangrijke rollen in de maatschappij, voor educatie, voor gezelschap, en zo veel meer.”

“Als mensen met een maker van seksuele content praten die zich duidelijk niet schaamt om diens seksualiteit te ontdekken, zeker niet terwijl anderen meekijken en ervan genieten, dan heb je als bijkomstigheid dat het voor de kijkers ook makkelijker wordt om zich open te stellen en hun eigen seksualiteit te bespreken,” zegt Michaels, die ook het educatiebedrijf voor makers van seksuele content, Sex Work CEO, heeft opgericht. “Wij doen moedig, dus dan worden zij ertoe aangezet om dat ook te zijn.”

Er hangt nog steeds veel stigma rondom seks en sekswerk, en de politiek houdt de industrie in een steeds strakkere greep – ondanks het feit dat de meeste mensen porno kijken. Een senator uit Utah probeerde schijnbaar (en zonder veel kans) porno te verbieden, wetgevers in Arkansas en zeven andere staten proberen ervoor te zorgen dat pornoconsumenten hun identificatie moeten laten zien, en sommige staten noemen porno zelfs een “crisis voor de volksgezondheid.” (Onderzoekers zijn erachter gekomen dat het pathologiseren van pornoconsumptie juist schadelijk is voor volksgezondheid.)

Maar zoals door de studie – en door professionals in de industrie – wordt aangetoond kunnen sekswerkers hun klanten helpen om seksuele voorlichting te krijgen waar veel mensen anderzijds geen toegang tot hebben, zoals gesprekken over consent en seksuele voorkeuren, zeker nu Amerikaanse politici met hun wetgevingen seksuele voorlichting uit de onderwijsprogramma’s van scholen proberen te halen.

“Waar mijn fans het nog het meeste over hebben gehad is hoe ze met hun partners kunnen communiceren over wat ze op seksueel gebied willen,” zegt Michaels. “Als je dat soort gesprekken als maatschappij als immoreel of ongepast afschrijft, kun je je daar ook niet echt goed over leren uitdrukken. Ik heb een hoop fans geholpen met het ontdekken van hoe ze hun wensen effectief kunnen verwoorden richting hun partners, omdat ze het eerst op een duidelijke manier voor mij moesten kunnen verwoorden.”

Michaels zegt dat ze ook voordoet hoe sexy en gezonde consent eruit ziet.

“Als ik op OnlyFans in de persoonlijke berichten aan het sexten ben, verwerk ik in mijn berichten sexy manieren om toestemming te geven zodat zij ook weten hoe ze dat moeten doen. Ik vraag tijdens die sessies ook regelmatig aan fans of ze zich er comfortabel bij voelen. Dat soort vaardigheden gaan verloren als je in een maatschappij leeft waarin je niet openlijk over seks kunt praten,” zegt Michaels.

De voordelen van in gesprek gaan met sekswerkers gelden behalve voor OnlyFans waarschijnlijk ook voor andere platforms, vertellen professionals in de industrie aan VICE.

“Veel van dit soort dingen gebeuren in persoonlijke gesprekken, niet alleen op platforms zoals OnlyFans, maar ook bij telefoon- en sext-diensten zoals Niteflirt en SextPanther,” zegt Mike Stabile, directeur publiekszaken bij de Free Speech Coalition, een handelsnetwerk voor mensen in de sekswerkindustrie. “Voor veel mensen voelt het alsof dit de enige plek is waar ze over hun verlangens kunnen praten: ik kan het niet met mijn familie of vrienden over mijn fetisjes hebben, maar hier is een performer die dit wel doet, en zich er niet voor schaamt.”

Volgens Stabile komen de antwoorden in het OnlyFans-onderzoek waarschijnlijk voor een deel van mensen die zichzelf in de content-makers herkennen en op veilige en comfortabele wijze hun eigen seksualiteit kunnen ontdekken.

“Ik consumeer niet alleen content en zeg dat ik daar geil van word, maar ik kan ook een interactie en gesprek hebben met iemand die me begrijpt.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

