Onmens maakt heerlijke muziek die niet te harden is

Een onmens is volgens Google iemand die erg wreed en onaardig is. Synoniemen: ellendeling, gedrocht, onaangename kerel, sadist, monster. Het Gentse duo dat zich Onmens noemt heeft z’n naam dan ook goed uitgekozen – hun muziek lijkt op een samensmelting van alle harde genres die je maar kunt bedenken. De gitaar van Kasper van Esbroeck scheurt door alles heen, terwijl Sigfried Burroughs het publiek in springt en zich schreeuwend op de grond laat vallen. Volgens hun biografie op social media willen ze dat je blijft bewegen terwijl het bloed je uit de oren stroomt.

Vandaag brengen ze hun nieuwe album Doopgrond uit. De plaat klinkt alsof de jongens alle muziek in de wereld uit pure haat hebben opgeslokt, om het vervolgens in woede weer uit te schreeuwen. Verder lijken het me erg sympathieke gasten.





https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/363135683&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true



Je kunt Onmens binnenkort zien spelen, en wel hier:



20/4 – Kolonie, Gent

26/5 – ORKZ, Groningen

14/7 – Dour festival

17/7 – Worm, Rotterdam

12/10 – Kaffee ’t. Hof, Middelburg

13/10 – Stroomhuis, Eindhoven

23/11 – De Kroepoekfabriek, Vlaardingen