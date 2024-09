Onmisbare tips om een online discussie te voeren

Anno 2017 is het bijna onmogelijk om op Facebook níet in een verhitte discussie verzeild te raken. Of het nou gaat over de politieke plannen van Sylvana Simons, het tijdstip waarop pepernoten elk jaar weer in de schappen liggen, of de verloving van je nichtje: als het op internet staat zijn er altijd mensen die er iets van vinden, en niet te beroerd zijn om dat te laten weten met een overdaad aan hoofdletters en uitroeptekens.

Voordat je midden in een verhitte uitwisseling belandt tussen je tante Cor en Linda die je nog kent van 4 havo over de opwarming van de aarde, is het handig als je weet waar je aan begint. Sander Ettema geeft je tips om goed beslagen ten ijs te komen, zodat je nooit meer met je bek vol tanden op de Facebookwall staat.