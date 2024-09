Ons laatste interview met Ren Hang

De Chinese fotograaf Ren Hang pleegde afgelopen week zelfmoord. Vorige maand sprak hij met Creators Frankrijk. Het interview kun je hieronder lezen.

De Chinese fotograaf Ren Hang staat bekend om zijn intense portretten, waarbij naaktheid bijna altijd een rol speelt. “Ik werk alleen met een kleine zilveren Minolta, die zeer makkelijk te gebruiken is. Ik wil foto’s maken op een vrije manier, met een enkele klik.” Zijn beelden zijn alleen verre van simpel. Ren Hang beroept zich op de lichamen van zijn vrienden en modellen in zijn onbewerkte composities, waarmee hij ze versmelt met bloeiende bomen, vervuild schuim, grote lotusbladeren of een skyline van beton en hijskranen. In zijn foto’s zie je een China dat het Westen maar niet kan begrijpen, het Peking van vandaag en morgen, waar de fotograaf woonde en werkte.

