Ons televisiekanaal staat de hele week in het teken van de toekomst

Deze week besteden we aandacht aan de toekomst. Niet heel lang geleden, toen Motherboard net begon, was de toekomst veel verder weg dan nu. Vier jaar later, is het een mainstream onderwerp geworden.

Dat willen we vieren door deze week weer een stukje verder te kijken. Met onze documentaire Microbros laten we zien hoe we dankzij bacteriën straks misschien zonder afval leven, en we gaan kijken hoe je cyborginsecten maakt (en of dat wel zo’n goed idee is om dat te doen).

Videos by VICE

Daarnaast kun je ook de eerste twee afleveringen van Cyberwar bij ons checken, onze docu over de online Wereldoorlog die volgens sommigen al is uitgebroken. We praten daar over Stuxnet, de Amerikaanse aanval op de nucleaire opwerkingscentrale, en we onderzoeken hoe je de infrastructuur van een land hackt. Door deze verandering in oorlogvoering zullen onze levens binnenkort grondig veranderen.

En volgens ons is het daarom noodzakelijk dat meer mensen hier vanaf weten, en zich gaan verdiepen in deze spannende, altijd verwonderende toekomst. Hier kun je alvast een klein stukje zien:

VICELAND is te zien op Ziggo kanaal 26 in Nederland en Telenet kanaal 21 in België. Eerst volgende vertoning van Cyberwar is dinsdag 16 mei om 20.20.