Ons televisiekanaal staat de hele week in het teken van wiet

Aanstaande donderdag is het 4/20, ofwel de dag die mensen over de hele wereld gebruiken als smoes om onder werktijd een fikse joint op te steken en een poging te doen om eindelijk die ‘smoke weed every day’-line van Dre perfect te timen. Om dat te vieren – en omdat er de laatste tijd aardig wat dingen gebeuren op wietgebied die het onderzoeken waard zijn – zenden we de komende week alle afleveringen van Weediquette uit op ons televisiekanaal VICELAND.

In Weediquette onderzoekt onze host Krishna Andavolu de wetenschap, de cultuur, en de economische gevolgen van de legalisering van wiet. Van kinderen die wietolie krijgen om hun kanker te genezen tot pygmeeën in Congo die wiet verbouwen en verkopen: in Weediquette verkennen we alle uithoeken van de wietwereld.

In het fragment hierboven praat Krishna met een Amsterdamse coffeeshophouder, en bezoekt hij een illegale wietplantage in een nieuwbouwwijk net buiten de stad. Weediquette is de komende week elke avond vanaf 21.00 uur te zien bij Weed Week op VICELAND.

