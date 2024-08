Ontbijtquesadilla met worst en ei

Porties: 6

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

340 gram Engelse worstjes, de velletjes verwijderd

2 eetlepels ongezouten boter

12 grote eieren

110 gram roomkaas, in blokjes gesneden

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

230 gram geraspte cheddar

2 lente-uitjes, in dunne plakjes gesneden

6 grote tortilla’s

6 eetlepels plantaardige olie

hete saus, om erbij te serveren

Bereidingswijze

1. Verwarm een grote pan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Doe de worsten in de pan en bak ze ongeveer 7 tot 8 minuten, totdat ze bruin en een beetje krokant zijn. Maak de grote stukken worst wat kleiner met een spatel en zet de worst apart in een kom.

2. Zet het vuur lager, doe wat boter in de pan en voeg de eieren en het zout toe. Hussel de eieren, bak en roer ze ongeveer 6 tot 7 minuten, tot ze gestold zijn. Voeg de roomkaas en een derde van de cheddar toe. Houd het mengsel nog 1 tot 2 minuten op het vuur, zodat de kaas smelt, maar de eieren zacht blijven. Het kan zelfs een goed idee zijn om de pan helemaal van het vuur te halen. Voeg de worst, lente-ui en wat versgemalen zwarte peper toe. Roer het geheel goed en zet het mengsel apart.

3. Verwarm 1 eetlepel plantaardige olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Bak maar 1 tortilla per keer. Strooi ongeveer 2 eetlepels kaas op de ene helft van een tortilla en giet daar ongeveer 100 milliliter van het eimengsel over. Strooi nog eens 2 eetlepels cheddar over de eieren en vouw de andere helft van de tortilla over de eieren heen, zodat er een soort halve maan ontstaat. Bak de tortilla ongeveer 3 minuten tot beide kanten goudbruin zijn. Snijd de tortilla vervolgens in puntjes en serveer het met hete saus. Herhaal dit met de rest van de tortilla’s totdat het eiermengsel op is.

