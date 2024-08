Astronomen hebben een super-aarde in onze kosmische achtertuin ontdekt

Wetenschappers hebben een super-aarde ontdekt die om de Ster van Barnard draait, een rode dwerg die zich op slechts zes lichtjaren van ons zonnestelsel bevindt.

De exoplaneet die Barnard’s Star b gedoopt is, is de meest dichtstbijzijnde wereld die ooit is ontdekt in een enkelvoudig stersysteem en staat na Proxima b van alle exoplaneten het dichtst bij de aarde. Star b bevindt zich op zo’n zes lichtjaar van ons vandaan en is minstens 3,2 keer zo zwaar als de aarde. Je kunt er je verjaardag extra vaak vieren, omdat een jaar maar 233 dagen duurt (jeej), maar je kunt er niet echt overleven, want het is er -170 °C (aaah).

Videos by VICE

Deze belangrijke ontdekking is het hoogtepunt van een internationaal samenwerkingsverband onder leiding van astrofysicus Ignasi Ribas van het Instituut voor Ruimtestudies in Catalonië. Het team analyseerde 20 jaar aan observaties van zeven meetinstrumenten van verschillende ruimtetelescopen en publiceerde de resultaten woensdag in Nature.

Relatieve afstanden van Alpha Centauri en de Ster van Barnard in vergelijking met de zon. Afbeelding: IEEC/Science-Wave – Guillem Ramisa

“Deze ontdekking moedigt ons aan om door te gaan met het zoeken naar exoplaneten rond onze nabijste buursterren. We hopen uiteindelijk een planeet te vinden met de juiste omstandigheden voor leven,” zegt mede-auteur Cristina Rodríguez-López, onderzoeker aan het Instituut voor Astrofysica van Andalusië, in een persbericht.

De Ster van Barnard is al een eeuw onderwerp van intense astronomische interesse, omdat ie zich zo dichtbij de aarde bevindt, zich snel door de ruimte beweegt en een vergevorderde leeftijd van zeven tot twaalf miljard jaar heeft. Rode dwergen produceren vaak gewelddadige zonnevlammen die leven op hun planeten haast onmogelijk maken, maar de Ster van Barnard is relatief inactief en stabiel (maar af en toe kan er wel een klein zonnevlammetje vanaf, hoor). Door al deze eigenschappen is het stelsel een van de belangrijkste kandidaten voor potentiële bewoonbare plekken in onze kosmische achtertuin.

Omdat er al eerder exoplanet rond Barnard’s Star werden gevonden die uiteindelijk toch niet echt bleken te bestaan, verzamelden Ribas en zijn collega’s 771 extra metingen afkomstig van gespecialiseerde tools, zoals de CARMENES-spectrometer in Spanje, de instrumenten ESO/HARPS in Chili en het HIRES-instrument op de Keck-telescoop in Hawaï.

Deze berg data liet een kleine schommeling in de radiële snelheid van Ster van Barnard zien, wat betekent dat de rode dwerg enigszins heen en weer schommelde door de zwaartekracht van een object in een baan eromheen. Volgens de onderzoekers komt dit hoogstwaarschijnlijk door een super-aarde, maar ze willen hun bevinding nóg beter bevestiging met data van andere observatoria.

“Na een zeer zorgvuldige analyse zijn we voor 99 procent zeker dat de planeet er is,” zegt Ribas in persbericht. “We zullen doorgaan met het observeren van deze snel bewegende ster om mogelijke, maar onwaarschijnlijke, natuurlijke variaties in de stellaire lichtkracht die zich als een planeet zouden kunnen voordoen, uit te sluiten.”

Barnard’s Star b bevindt zich op de ‘sneeuwgrens’ van de ster, wat betekent dat al het oppervlaktewater waarschijnlijk bevroren is. Dat maakt het een onwaarschijnlijke plek voor leven zoals we dat op aarde kennen. Het kan natuurlijk geen kwaad om wat te dagdromen over tauntauns of wampa’s die er door de wildernis zwerven.

Wat uiteindelijk het belangrijkste is aan deze ontdekking, is dat wetenschappers het steeds meer eens worden dat er allerlei spannende planeten in de buurt van de aarde om cirkelen – en astronomen alleen maar beter worden in ze opspeuren.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.