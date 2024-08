Ontharen is een fantastisch vak, maar af en toe behoorlijk goor

“Harsen is een kunst. Het lijkt niet moeilijk, maar er komt enorm veel bij kijken. Vulva’s en penissen zijn erg gevoelige lichaamsdelen en het kan dus behoorlijk misgaan, mocht de harser niet goed weten wat-ie doet. Ik heb al voldoende horrorverhalen gehoord van klanten. Wat ik vaak hoor is dat een klant zich heeft laten waxen met papier, een techniek waarmee je de haren preciezer en sneller kan verwijderen. Papier blijft vaak plakken op de huid, waardoor je na het trekken nog eens de overgebleven stukjes papier moet harsen. Dit geeft blauwe plekken, brandwonden en in het ergste geval komen er scheuren in de labia, of balzakken.

Het is belangrijk om vertrouwen uit te stralen als je harst. Ooit werkte er bijvoorbeeld een jonge vrouw voor me die haar werk niet zo goed deed. Blijkbaar rookte ze tijdens de pauze weleens wiet, waardoor ze niet echt meer wist wat ze aan het doen was. Ik kreeg vaak boze klanten die vertelden dat de hars in het rond vloog, en dat de helft van de vulva onder de sneetjes, blauwe plekken en brandwondjes zat. Ik heb haar helaas moeten ontslaan.

Maar zelfs als je de juiste producten gebruikt en weet wat je doet, kan het af en toe goed misgaan. In de winter bijvoorbeeld is de huid veel stugger en droger. De huid barst makkelijker, en er ontstaan sneller kloofjes. Vooral de huid rond de penis, want die is losser en zachter. Hoe dan ook: de pijn die je kan hebben tijdens het harsen moet je niet onderschatten. In de zomer komen er vaak mensen die zich voor de eerste keer laten harsen. Soms lopen ze na een paar keer losrukken weg, omdat het zo’n pijn doet. Nog een tip: als je binnenkort gaat menstrueren, moet je uitkijken. Je bent dan nog veel gevoeliger, en de pijn van het harsen is dan bijna ondraaglijk.

Maar niet alleen voor de persoon die geharst wordt is harsen soms een uitdaging. Als harser let je op de manier hoe je de haren zo efficiënt en pijnloos mogelijk kan ontharen, en niet op het geslachtsdeel zelf. Toch merken we het natuurlijk wel op wanneer er iets goor is. Ik heb weleens een stinkende, en vieze vulva geharst. Soms hangt er ook een beetje ontlasting aan de billenhaartjes. Meestal haal ik alle vuiligheid dan subtiel weg met een doekje.

Vorige week had ik een klant die me van tevoren waarschuwde: “Ik heb net yogales gegeven, dus ik ga waarschijnlijk veel windjes laten.” Ik heb toen een paar windjes in mijn gezicht gekregen. Op een gegeven moment had ik het wel gehad, en heb ik haar toch maar even naar het toilet gestuurd. Een andere klant van me is een forse vrouw, en bij haar is harsen nogal een flinke taak. Ze moet dan het vet van haar benen omhoog houden, en ik moet met mijn ellebogen haar buik wegduwen terwijl ik haar hars.

De grootste uitdaging vind ik het harsen van een man. Het komt af en toe voor dat hun piemel stijf wordt. Verschillende harsers hebben een verhaal over een man die per ongeluk klaarkomt op hun handen tijdens het harsen. Ik ben ook weleens op date gevraagd nadat ik een man met een erectie had geharst. Bij zulke mannen trek ik het harsstripje er net iets harder vanaf.

Mijn ex-vriend wilde liever niet dat ik mannen harste. Hij vond het niet prettig dat ik de geslachtsdelen van anderen moest aanraken. Eigenlijk was het best grappig, want de eerste – en enige – keer dat ik hem harste, begon hij na een strip al te huilen en te roepen dat ik moest stoppen.

Hoewel het soms goor is of misgaat, vind ik harsen fantastisch. Het werk is afwisselend. Klanten vragen om streepjes, driehoekjes of een compleet kale vulva. En soms vragen ze of ik het verf. Op Valentijn bijvoorbeeld krijgen we regelmatig de vraag om een bosje in de vorm van een hartje te maken en die rood te kleuren. Ook werken we het resultaat soms af met een diamantje of een ander steentje. Maar het leukste aan mijn werk is de bijzondere band die je hebt met je klant. Je ziet hem of haar elke maand op een erg intieme manier, soms een uur lang. De klanten delen hun diepste geheimen met me, over seks, liefde en zelfs ziektes. Een band tussen een harser en zijn of haar vaste klant is een van de sterkste die je kan hebben.”

Om de privacy van haar klanten te waarborgen blijft de harser liever anoniem ontharen.