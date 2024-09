Onthullende foto’s van een geheimzinnige Chinese clubcultuur

Als je Europese clubs gewend bent, is uitgaan in China een verschil tussen dag en nacht. En nee, in China zingen ze niet de hele nacht karaoke. Nachtclubs in Shanghai en Beijing zijn – net als de clubs in het westen – gevuld met tot in de puntjes verzorgde jongeren, maar ze zitten grotendeels in groepjes aan een tafeltje dat ze voor flinke sommen geld huren, terwijl ze Chinese sterke drank nuttigen. Er schallen net zo goed hits in deze clubs, maar er wordt weinig gedanst. De Chinese fotograaf Chen Wei viert deze unieke clubcultuur met zijn nieuwe serie The Club.



Volgens Wei verschenen clubs in China rond de jaren tachtig, in een periode waarin mensen niet vaak in grote groepen samenkwamen op openbare plekken. “Clubs zorgden ervoor dat dat wel kon,” zegt hij. “Jonge kunstenaars en intellectuelen verzamelden zich in nachtclubs om nieuwe ideeën uit te wisselen, maar ook om te dansen.”

Later, in de jaren negentig, toen het land zijn grenzen openstelde voor de rest van de wereld, werden de clubs alsmaar commerciëler en dus minder opstandig. Naar de club gaan was dus geen rebelse daad meer. “Het werd een feestplek voor zakenmensen,” legt Wei uit. Het land heeft nu stapels bloeiende nachtclubs. Je vindt nu een hoop gigantische clubs in grote steden maar ook genoeg kleinere ruimtes in de meest afgelegen dorpen.



Wei’s foto’s zijn alleen niet wat ze lijken. Terwijl je zou denken dat de beelden gemaakt zijn in een nachtclub, nam hij de foto’s in zijn eigen studio. Dit gaf hem de mogelijkheid om beelden in scène te zetten die hij in zijn hoofd had en zo zijn eigen verhaal te vertellen. “Ik bouwde sets die gebaseerd waren op gedetailleerde gesprekken met vrienden en collega’s. Ze beschreven de ruimte, de omgeving, de belichting en andere details van clubs die ze bezochten.” De kunstenaar combineerde fragmenten van hun verhalen met ingebeelde details die hij online vond of met zijn eigen ervaringen.



Het nachtleven in het Westen wordt al tientallen jaren gefotografeerd en beschreven in jongeren- en modemagazines. Dat gebeurt niet in China,” zegt hij. The Club is voor Wei dus een manier om een licht te werpen op de donkere ruimtes waar jonge Chinezen een stapje in de volwassen wereld zetten.



“Terwijl jonge mensen altijd de grootste drijfveer waren voor clubcultuur, praat niemand vandaag de dag nog over politiek. Er wordt alleen maar over geld gepraat,” zegt hij. “Voor mij laat dit zien dat China in een overgangsfase is. Ze hebben hun achterstand op de westerse cultuur ingehaald, maar hoe de toekomst van China er nu uitziet is onduidelijk.”

