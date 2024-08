Ontmoet de activiste die transgenders helpt aan een fastfoodbaan

De fastfoodindustrie is waarschijnlijk niet het eerste dat in je opkomt als je denkt aan gendergelijkheid, maar wat Michaela Mendelsohn betreft gaan de twee hand in hand. Ze is een transgender activiste en de CEO van Pollo West Corp, de grootste El Pollo Loco-keten in Zuid-Californië. 40 van haar werknemers bij El Pollo Loco in Los Angeles identificeren zich als transgender en 25 procent van hen heeft een managementpositie.

Michaela Mendelsohn. Alle foto’s door Eva Verbeeck en Robert Carr

“De eerste 50 jaar van mijn leven was ik een overambitieuze zakenman, een ontzettende macho,” zegt Mendelsohn. “Ik hield de schijn zo goed op dat het mij een aantal jaar kostte om te begrijpen wie de nieuwe ik was. Alles onderdrukken was geen optie meer.” Haar transitie was niet gemakkelijk, maar toen haar familie haar nieuwe identiteit accepteerde, realiseerde ze zich dat ze haar positie in de fast food kon gebruiken om anderen te helpen.

