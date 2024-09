Ontmoet de Beer Thugs uit Los Angeles

De Beer Thugs, alle foto’s door Javier Cabral

“We zijn thugs, weet je?”

Alex ‘Rhino’ Rebollo vertelt me dit terwijl hij me van top tot teen bekijkt, om erachter te komen of ik wel onderdeel kan zijn van zijn geheime ambachtelijke biergroep Beer Thugs. Op een zaterdagmiddag hangen we boven een emmer vol ijs en zeldzame biertjes van over de hele wereld waar menig bierbrouwer een moord voor zou doen.

Op de achtergrond klinkt One Step Beyond van Madness, terwijl meer grote, getatoeëerde, leden van de groep binnendruppelen, die allemaal nog meer speciale en zeldzame biertjes meenemen. De emmer overstroomt zowat met blikjes en flessen.

Rhino

Rhino lacht. De tattoo van een laurierkrans naast zijn oog – waar cholos normaalgesproken een traantje hebben om te laten zien dat ze iemand vermoord hebben – rimpelt een beetje. Hij schenkt wat van een donkerrode Sixpoint’s Hi-Res triple IPA, die tien procent alcohol bevat, in mijn glas. We proosten, en alle leden – Latino mannen, en één vrouw – verwelkomen mij bij mijn eerste Beer Thug-bottleshare.

“Proost. Nu ben jij ook een beer thug.”

Een bottleshare is een sociaal evenement dat ongeveer een keer per maand plaatsvindt, waar je meer respect krijgt naarmate je zeldzamer bier meeneemt. Ze hanteren de traditie waar je pronkt met bier dat je deelt met de rest van de gemeenschap. De gedachte hierachter is: als je vijftig dollar kan besteden aan ambachtelijk bier en dat deelt met de rest, is er meer macht voor jou! Ik zal blij voor je zijn en ik ben bereid om te doen wat je maar wil.

Er is genoeg eten om op te snacken terwijl je liters zeldzaam, ambachtelijk gebrouwen bier drinkt. Vandaag hosten leden Brian Kelso en Carlos Valdepeña de bijeenkomst in hun huis in Rosemead in Californië. Het menu bestaat uit dingen als tortillachips gebakken in reuzel van Los Toros Mexican Meat Market, en lokaal gemaakte dunne Italiaanse worstjes van de nabijgelegen Claro’s Italian Market.

“Het gaat niet alleen om de vriendschap – het draait voornamelijk om het ambachtelijke bier,” vertelt Kelso als ik hem vraag wat hem aantrok tot de Beer Thugs. Hij sloot zich ongeveer een jaar geleden bij de groep aan nadat hij Rhino tegenkwam bij Progress Brewing, op een steenworp afstand in het zuiden van El Monte. Het dient als wekelijkse ontmoetingsplek voor de Beer Thugs en vele andere Latino’s die ambachtelijk gebrouwen bier lekker vinden.

Valdepeña stelt me aan andere leden voor en vertelt hun voorkeuren als het aankomt op bier. “Hij houdt van Belgische bieren, hij vindt IPA’s lekker, hij houdt van donkere bieren, en ga zo maar door. Het draait allemaal om het vinden van je eigen smaak.”

Het clubhuis van de Beer Thugs

Beer Thugs is opgericht door Rhino, een oude skinhead met tattoos op bijna elke vierkante centimeter van zijn lichaam, inclusief eentje die zegt: “Cheers to the arrogance” – een slogan van Stone Brewing die hij omgedoopt heeft tot mantra voor zijn punkrock lifestyle. Het is handgeschreven door Greg Koch, de eigenaar van Stone Brewing, een oude vriend van hem. Veel mensen in Los Angeles zien hem als de O.G. als het aankomt op bierbrouwen.

Lokale Italiaanse worstjes met geitenkaas en basilicum, gemaakt door Valdepeña

Rhino begon de Beer Thugs omdat hij “niet meer op zijn plek zat” bij Hop Heads, een grotere ambachtelijke bierclub. Beer Thugs bestaat nu vijf jaar en heeft leden in Californië, de Oostkust van Amerika, en reikt zo ver als Tokio. De meeste leden zijn oude punkers, stoners, en skinheads. Beer Thugs gebruikt de passie voor ambachtelijk bier om hun culturele identiteit te vinden terwijl ze ook hun persoonlijke netwerken uitbreiden.

Doorgaans heb je een lid nodig dat je uitnodigt, zodat je toegelaten wordt tot de inner circle. In mijn geval was dit Julio Trejo van In the Suds, een bierblogger die Rhino al jaren kent. Hoewel de Beer Thugs er ruig en intimiderend uitzien, verzekert Rhino mij ervan dat ze geen bende zijn. “We zijn gewoon een stel vrienden.” Hij zegt dat het een open club is en dat iedereen kan komen en gaan wanneer hij wil, “zolang je het maar kan vinden met de rest van de groep.”

Naarmate de dag vordert worden er grotere glazen bier ingeschonken en worden de gesprekken luidruchtiger.

Valdepeña draait zich naar mij om en zegt: “We zijn eigenlijk gewoon een stel biernerds.”