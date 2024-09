Ontmoet de jonge vluchteling die de Oeigoerse keuken naar Den Haag bracht

Nigaray* was vijftien toen ze in haar eentje aankwam in Nederland, haar paspoort verscheurde en zichzelf overhandigde aan de Nederlandse autoriteiten.

Ze gaat liever niet in detail over hoe ze naar Europa kwam, maar vertelt wel dat ze door niemand in China geholpen werd met hoe ze asiel moest aanvragen.

“Onder Oeigoeren weet iedere jongere gewoon hoe dat moet,” vertelt ze me.

Toen ze oud genoeg was om te werken ging ze aan de slag in een aantal Chinese restaurants in Den Haag. Zes jaar na haar aankomst in Nederland begon ze met Kanway: een van de twee Oeigoerse restaurants in onze hofstad en onderdeel van de opkomende Oeigoerse keuken in Europa en Noord-Amerika.

