Ontmoet de ufo-jagers van Silicon Valley

Er is maar weinig dat de wereld zo op z’n kop zou zetten als een daadwerkelijke ontmoeting met een alien. Wat dat betreft is het niet heel gek dat een klein deel van Silicon Valley enorm geïnteresseerd is in ufo’s, en wie ze bestuurt.

Nadat piloten van de Amerikaanse marine eind mei zeiden dat ze ufo’s hadden gezien, zijn ufo-jagers alleen nog maar verder gesterkt in hun overtuiging dat buitenaards leven bestaat. Daarnaast zijn er ook technologen die geloven dat het bestuderen van ufo’s tot belangrijke wetenschappelijke doorbraken zou kunnen leiden.

Rizwan Virk, een ondernemer in Silicon Valley, is een van hen. Hij is een durfkapitalist die het boek The Simulation Hypothesis schreef, en de oprichter van Play Labs @ MIT, waarmee hij programma’s voor startups organiseert. “Ik ben geïnteresseerd in het fenomeen omdat ik geloof dat de mainstream wetenschap slechts 5 procent van de werkelijkheid heeft ontdekt,” zegt hij in een interview.

Virk zegt dat hij door het bestuderen van ufo’s, of ze nou echt bestaan of niet, twijfelt over wat allemaal mogelijk is. “We hebben het hier misschien wel over een geavanceerde technologie, die niet binnen ons huidige beeld past van wat technologie kan zijn. Veel technologen gebruiken hun intuïtie om nieuwe ideeën te bedenken en te beslissen welke paden ze inslaan – dat lijkt op wat er gebeurt in het ufo-onderzoek.”

Virk geeft toe dat de ufo-gemeenschap in Silicon Valley vrij klein is, en dat de investeerders en technologen die erin geïnteresseerd zijn over het algemeen hun mond houden. Ufo’s zijn namelijk nog steeds behoorlijk taboe, ondanks alle recente media-aandacht. De laatste tijd lijken mensen er wel wát opener over te kunnen praten. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat een rijke vastgoedmagnaat en tech-ondernemer de beruchte Skinwalker Ranch van de ruimtevaartmiljardair Robert Bigelow heeft gekocht.

Diana Pasulka, hoogleraar filosofie aan de Universiteit van North Carolina Wilmington, schrijft in haar boek American Cosmic: UFOs, Religion, Technology dat het hedendaagse ufo-discours een religieuze kant heeft. Maar in tegenstelling tot traditionele religies, combineren ufologen het goddelijke met het technologische, en doen ze hun best om het bestaan van buitenaards leven wetenschappelijk te onderbouwen.

“Als we goed opletten en deze technologieën voor de massa kunnen inzetten, ligt de wereld waarin interstellaire reizen mogelijk zijn binnen handbereik.”

In Silicon Valley ontmoette Pasulka onder anderen Jacques Vallée, misschien wel de bekendste technoloog-ufoloog ter wereld. Vallée was een computerwetenschapper en durfkapitalist die onder andere aan ARPANET heeft gewerkt, de basis van het internet.

In haar boek schrijft Pasulka dat je in Silicon Valley vooral mensen kunt vinden die niet zozeer ufo’s mythologiseren, maar de waarheid willen begrijpen. “Er zijn wetenschappers, zoals Jacques, die binnen hun vakgebied aan de top staan. Ze hebben een technologieën ontwikkeld die je elke dag gebruikt en die levens redden. En net als Jacques geloven ze in het bestaan van ufo’s, en willen ze technologieën van de toekomst naar de huidige werkelijkheid halen.”

Het is ergens niet zo gek dat grensverleggende wetenschappers geïnteresseerd zijn in ufo’s. Technologie is per definitie ontwrichtend. Het verandert wie we zijn, wat we van dingen vinden en – het belangrijkste – het maakt het onmogelijke ineens mogelijk.



James Lampkin is de vicepresident productontwikkeling van ESL, het grootste e-sportbedrijf ter wereld. Hij vertelt Motherboard dat hij het idee van ufo’s interessant vindt omdat “de implicaties van dat soort technologie verbazingwekkend en revolutionair zijn – ongeacht wie er vliegt”, en dat hij het frustrerend vindt dat de media er zo oppervlakkig over berichten.

Deep Prasad, de CEO van ReactiveQ, een tech-start-up in kwantumcomputers ter waarde van meerdere miljoenen, is het met Lampkin eens.

“Als technologen proberen we de wetenschap en techniek zodanig te beheersen dat de hele mensheid ervan profiteert,” vertelt hij aan Motherboard. “De onderliggende technologieën van ufo’s bevinden zich zo voor onze ogen, maar liggen ver buiten ons begrip en onze hersencapaciteiten. Als we goed opletten en deze technologieën voor de massa kunnen inzetten, ligt de wereld waarin interstellaire reizen mogelijk zijn binnen handbereik.”

Net als Virk, gelooft Prasad dat ons begrip van wat technologie kan zijn veranderd kan worden als we ufo’s bestuderen. Prasad zegt dat wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen “zal leiden tot een technologische revolutie, die in de geschiedenis van de mensheid nooit eerder is gezien”.

Lampkin heeft geprobeerd om een paar vrienden over te halen om naar het nieuws te kijken en de recente golf van ufo-verslaggeving te volgen. Hij betreurt dat slechts “10 of 20 procent van zijn vrienden openhartig en ruimdenkend is” en “zij aan zij” met hem staat, maar dat de rest nog altijd ongeïnteresseerd of sceptisch is.

Virk wijst erop dat veel durfkapitalisten hun geld niet zullen besteden aan onderzoek naar ufo’s – of daar in ieder geval niet voor uit willen komen – omdat er geen garantie op winst is. Investeren in ufo-onderzoek is nu eenmaal vrij riskant. “Volgens sommige berichtgeving zou het gaan om technologieën die wij pas net beginnen te verkennen in Silicon Valley, zoals brein-computerinterfaces,” zegt hij.

Of ufo’s nou bestaan of niet: ze hebben niet alleen onze cultuur in hun greep, maar ook de volle aandacht van onze knapste koppen. De kleine groep ufo-fanatici in Silicon Valley herinnert ons eraan dat we dingen niet zomaar als vanzelfsprekend mogen beschouwen, en dat wat wij als ‘normaal’ zien vaak ook maar willekeurig is. Ufo’s, en de mensen die erin geïnteresseerd zijn, brengen de samenleving in verlegenheid. Ze staan namelijk symbool voor een van onze grootste angsten: verandering.