Ontmoet de universitaire docent die ooit gaypornoster was

De 41-jarige Ruggero Freddi is docent wiskunde en bouwkunde aan de Universiteit in Rome. Tien jaar geleden vertolkte hij de rol van Carlo Masi, een pornoster met een exclusieve deal bij COLT Studio Group – een invloedrijk Amerikaans productiebedrijf dat al meer dan vijftig jaar gayporno produceert. Dit deel van zijn verleden was alleen bekend bij een klein aantal gayporn-liefhebbers. Zijn studenten wisten nergens vanaf.



Maar Freddi’s werkverleden werd in oktober 2017 bekend gemaakt door de Italiaanse krant La Verità. De krant publiceerde beelden uit een van zijn films op de voorpagina. De cover veroorzaakte een nationaal debat over de kwestie. Mag een voormalig pornoster wel voor de klas staan?



De reacties waren niet alleen maar negatief. Naar aanleiding van de onthulling verscheen Freddi bij veel nationale en internationale TV- en radiozenders. Het verhaal werd zelfs opgepakt door Vanity Fair en door een van de grootste kranten van het land: Il Corriere della Sera . Hij verscheen in verschillende actualiteitenprogramma’s en televisieshows. Dat is erg bijzonder, want homoseksualiteit en porno is nog vaak een taboe in Italië.



Freddi greep de kans om zich publiekelijk uit te spreken over de rechten van lhbt’ers, het homohuwelijk, de Italiaanse politiek en het onderwijssysteem. Hij werd uitgenodigd om vaste gast te worden van een van de populairste talkshows van het land, Pomeriggio 5. Hij geeft commentaar op het nieuws en culturele problemen. Freddi heeft een korte pauze gehad als docent, maar is onlangs weer teruggekeerd naar de universiteit, ondanks alle media-aandacht.



Ik sprak Ruggero Freddi en vroeg hem hoe het is om plotseling in een nationale mediastorm te belandeno, en of zijn omgang met studenten veranderd is.

VICE: Hi Ruggero, wat gebeurde er toen het nieuws bekend werd?

Ruggero Freddi: Het was een puinhoop. Iedereen wilde een interview. Mijn telefoon bleef maar afgaan. Het was erg stressvol, maar ik probeerde aardig te blijven en op iedereen te reageren.



Hoe begon het allemaal?

Veel mensen denken dat het begon vanwege het artikel in La Verità, maar het ging eigenlijk al een tijdje rond op sociale media. Er werd een bericht geplaatst over een “gespierde docent” op een Facebookpagina die gerelateerd is aan de universiteit. Daar bedoelden ze mij mee. Dat bericht kreeg ontzettend veel reacties en uiteindelijk herkende iemand me uit een pornofilm. Daarna werd het opgepakt door een aantal roddelwebsites.



Je bent kort geleden weer gaan lesgeven. Hoe reageerden je studenten?

Het was wel oké. Natuurlijk zijn er een aantal onbeschofte studenten die naar me wijzen en staren, maar dat negeer ik gewoon. Ik krijg veel steun van collega’s en mijn leidinggevende. De meeste mensen zeggen dat ze het waarderen dat ik ondanks de negatieve aandacht een positieve boodschap heb kunnen verspreiden.



Heb je erover gepraat met je studenten?

Nee, totaal niet. Ik praat alleen over wiskunde met mijn studenten. Ik werk wel samen met de universiteit om conferenties over lhbt-kwesties en hiv te organiseren.



Hoe ben je eigenlijk in de pornowereld beland?

Ik was altijd al fan van COLT – niet alleen omdat ze een pionier zijn op het gebied van gayporn, maar ook omdat ze altijd gestreden hebben voor seksuele vrijheid. Scouts vonden foto’s van mij op internet, en namen contact met me op. Ik voelde me vereerd en stemde in met een softcore film, waarin ik alleen wat voorspel moest doen. Ik was toen nog niet klaar voor hardcore porno. Ik had namelijk net mijn diploma en wist nog niet wat ik verder in mijn leven wilde doen.



Ben je ooit bang geweest dat het je academische carrière zou verpesten?

Nee, niet echt. Ik ging er altijd vanuit dat mijn cv voor zichzelf zou spreken als ik terug zou gaan naar de academische wereld. Ik was erg nieuwsgierig om het uit te proberen. Ik heb altijd van porno gehouden. En ik wilde graag werken met mensen en organisaties die conservatieve maatschappelijke ideeën over seks proberen te veranderen. Het was niet makkelijk. In het begin had ik wat morele problemen met hardcore porno. Maar toen ik het uiteindelijk deed, wilde ik dat pad volgen.



Hoe lang duurde je pornocarrière?

Ongeveer zes jaar, van mijn 28ste tot aan mijn 34e. Ik steun COLT nog steeds en dat zal ik altijd blijven doen.



Waarom stopte je?

Ik stopte op het moment dat het professioneel gezien erg goed met me ging. Maar op een gegeven moment had ik wat meningsverschillen met COLT. Dat motiveerde me om een nieuwe carrière te beginnen. Ik was namelijk ook al best oud. Ik probeerde een tijdje in de entertainmentindustrie te blijven – TV, theater, dat soort dingen – maar daar werd ik niet gelukkig van. Ik realiseerde me toen snel dat ik les wilde geven.

Mis je het weleens? De werkomgeving, het werk, of het geld?

Ik mis natuurlijk het geld en de aandacht die je krijgt als pornoster – aanbeden worden door fans, niet in de rij hoeven staan voor de club, dat soort dingen. Maar blijkbaar is de industrie aan het veranderen. Ik hoor van jongens die nog in dat wereldje zitten dat de normen een beetje zijn weggevallen. Zij vinden dat er tegenwoordig steeds minder aandacht is voor de acteurs.