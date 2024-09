Ontmoet de vrouw die de make-up deed van de Gilmore Girls

Ondanks dat de serie Gilmore Girls miljoenen fans heeft, wonnen ze maar één Emmy, en dat was voor ‘beste make-up’ in een aflevering van het vierde seizoen. We spraken het brein achter de prijswinnende looks van Lorelai en Rory Gilmore.

Een paar maanden terug kwam de man van Marie Del Prete op internet een bericht tegen dat hem zo kwaad maakte, dat hij mailde naar de schrijver van de blog. “Die gast had geschreven dat mijn gewonnen Emmy een troostprijs was, omdat de serie nog nooit iets had gewonnen,” zegt de make-upartiest. Ze kookt van woede, hoor ik zelfs door de telefoon. “Als je ook maar iets weet van deze industrie, dan weet je dat je niets cadeau krijgt – of als troostprijs.”

Juist door dit soort stomme berichten praat Del Prete liever niet met de pers. “Ik heb het vermeden. Ik had geen zin in gezeik op wat ik heb bereikt.”

Een prestatie was het zeker: Del Prete won samen met een team van drie andere make-upartiesten de enige Emmy die de cultshow Gilmore Girls ooit kreeg. Del Prete won ‘m voor de aflevering The Festival of Living Art uit 2002.

Ondanks haar succes verliet Del Prete de show na twee jaar om de make-up te gaan doen bij verschillende sitcoms. Ze wilde een betere balans tussen werk en privé: Gilmore Girls was slopend (“Soms werkten we wel 22 uur achter elkaar!”) en ze was net hertrouwd en wilde een gezinnetje stichten.

Del Prete doet nog steeds make-up, maar ze is een tweede carrière begonnen als acteur en stand-up: “Ik speelde een manke stripper in The King of Queens, dat was lachen.” Vandaag brengt Netflix de serie weer tot leven, en daarom sprak Broadly met de beroemde make-upartiest van de nog veel beroemdere serie.

Ha Marie! Hoe kwam je terecht bij Gilmore Girls?

Marie Del Prete: Het begon zoals altijd: met een telefoontje van de producer. Die had mijn naam gehoord van iemand, en toen mocht ik langskomen om te solliciteren. Ze wilden zeker weten dat ik de baan wel aankon, want ze maakten hele lange uren en het waren veel verschillende locaties, dus er werd veel heen en weer gesleept. En dat bleek inderdaad zo: één keer stonden we 22 uur achter elkaar te draaien, dat was slopend. Het was geen makkelijke serie om te maken.

Hoe was het om met de sterren van de show, Lauren (Graham) en Alexis (Bledel), te werken?

Het zijn superlieve mensen. Natuurlijk waren ook zij niet blij met die belachelijke werkuren, maar we maakten het leuk met elkaar. Lauren wilde niet teveel opsmuk, ze wilde er wel mooi uitzien maar niet te veel glamour. Misschien als Lorelai op date ging, dan pakten we wel een beetje uit. Maar ze wilde vooral niet te lang in de stoel zitten. Alexis was eigenlijk een stukje ouder dan de rol die ze speelde, dus ook voor haar wilden we niet te veel zware make-up. Ze heeft zo’n fris gezicht en ze is zo knap, ik wilde niet dat ze er te opgetut uitzag, dat zou niet bij haar karakter passen.

Hoe voelt het dat jij de enige Emmy hebt gewonnen die de show ooit toekwam?

Daar ben ik heel blij mee, dat ik ze de Emmy kon bezorgen. Ik weet alleen niet of zij blij zijn met het feit dat het de enige ooit is!

Kan je me iets vertellen over de aflevering waarvoor je de prijs won?

Het verhaal ging over een soort feest in het dorpje, en normaal gesproken vond ik dat soort verhaallijnen maar saai, maar nu niet – ik kon mezelf bewijzen als kunstenaar en als ‘schilder’: het ging namelijk om ‘The festival of living art’, dus ik kon los. Ik heb van tevoren veel geoefend op modellen met mijn ontwerpen, en ik heb zelfs aparte schmink laten maken.

Was je bang dat het zou mislukken?

Ja, zeker met de speciale make-up voor Alexis. De dag daarvoor was er een testronde, en het is niet makkelijk om een 21-jarige twee uur lang stil te laten zitten voor een testshoot. Maar toen het af was en ze de speciale belichting instapte, was iedereen zo van ‘wow!’ Ze zag er echt uit als een tweedimensionaal schilderij, al het werk dat ik erin had gestopt kwam tot leven. De producer en de regisseur zeiden toen al tegen me: “Daar ga je een Emmy mee winnen.” Ook bij de opnames de volgende dag was iedereen met stomheid geslagen. Het was het hoogtepunt van mijn carrière.

Waarom stopte je bij de show?

De lange dagen werden me te veel. Ik wilde het niet meer, ik wilde aan een gezin beginnen.

Mis je de show wel eens?

We hadden wel een geweldige tijd, samen met de hele crew. Iedereen werkt zich kapot, maar je doet het samen toch maar – en juist als iedereen er bijna doorheen zit, dan gebeuren de mooiste dingen.

Ik denk dat ook de cast blij was toen het er helemaal op zat, na seizoen 7. De actrices moesten hun dialogen supersnel doen, anders zou de aflevering veel langer dan een uur duren en de scripts hadden veel tekst. Maar ik kwam laatst Sean (Gunn) tegen, die zei dat het draaien van dit –opniew – laatste seizoen op Netflix heel goed was gegaan.

Heb je Gilmore Girls nog gekeken nadat je gestopt was?

Niet echt eigenlijk, want ik hou juist van hele slechte televisie! Meer van realityshows dan van series.

