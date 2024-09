Ontmoet de vrouw die van cosplay VR-porno maakt

Een bezwete Hermelien gebruikt haar toverstok op een wel heel creatieve manier, terwijl ze Harry met een wulpse blik aankijkt. Dan doet ze haar gewaad uit en gaan ze samen eens goed los. Maar wacht – wat doet die geest daar in de hoek van het scherm?

“Hermelien gaat hier vreemd met Harry, en Jammerende Jenny betrapt ze,” zegt de 29-jarige pornoproducent van BaDoinkVR, Dinorah Hernandez. “We hebben ze natuurlijk andere namen gegeven, en het is een opzetje voor de volgende scène, waar we Ron met de vriendin van Harry zien – niet zijn zus, maar de andere.”

Dit is Harry Pudder in the Gryffin-Whore, een van de vele virtual reality-video’s op VRCosplayX, een door Hernandez in februari 2017 gelanceerde franchise voor cosplayporno.

