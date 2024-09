Ontmoet de vrouw die van cosplay VR-porno maakt

Een bezwete Hermelien gebruikt haar toverstok op een wel heel creatieve manier, terwijl ze Harry met een wulpse blik aankijkt. Dan doet ze haar gewaad uit en gaan ze samen eens goed los. Maar wacht – wat doet die geest daar in de hoek van het scherm?

“Hermelien gaat hier vreemd met Harry, en Jammerende Jenny betrapt ze,” zegt de 29-jarige pornoproducent van BaDoinkVR, Dinorah Hernandez. “We hebben ze natuurlijk andere namen gegeven, en het is een opzetje voor de volgende scène, waar we Ron met de vriendin van Harry zien – niet zijn zus, maar de andere.”

Dit is Harry Pudder in the Gryffin-Whore, een van de vele virtual reality-video’s op VRCosplayX, een door Hernandez in februari 2017 gelanceerde franchise voor cosplayporno.

Andere titels van superhelden- en gamepornofilms zijn bijvoorbeeld Super Mario Cum, Pokeballz, Cream of Legends en Overcrotch, een 18-plus versie van Overwacht. “Ik ben een fervent gamer dus ik wist dat er een markt voor was,” zei Hernandez. “Dit was een project uit passie voor geeks en nerds.”

Maar Hernandez, een kleine vrouw uit Barcelona met een hese stem, maakte niet alleen een gebaar naar geeks, zoals veel parodieën doen – ze ging er echt voor. Voordat pornoactrices werden aangenomen, interviewde Hernandez ze om te zien of ze de game speelden of de fans kenden. Ze zorgde er ook voor dat actrices die het materiaal niet kenden voor hun optredens training kregen, en legde de nadruk op het vinden van de perfecte locatie voor een set, wat vaak weken duurde.

“Eén huis dat we vonden had in de hele slaapkamer gouden lovertjes,” zei ze. “Het voelde alsof als Mario een huis had, hij hier zou wonen – en nu kunnen we kijken wat er bij hem en Princess Peach achter gesloten deuren gebeurt.”

Volgens Pornhub is het aantal zoekopdrachten voor superheldenporno afgelopen jaar gigantisch toegenomen, wat vaak komt door releases van games en films. Zoekopdrachten naar ‘Suicide Squad’ namen met 107 procent toe afgelopen augustus, en Batman en Captain America zijn vaak voorkomende zoektermen.

Maar Overwatch is nog veel succesvoller geweest: het staat op plaats elf van populairste zoektermen wereldwijd. Dat is hoger dan ‘anal’ en ’threesome.’

Tegelijkertijd wordt VR-porno steeds populairder. Het zoeken ernaar nam in Amerika vorig jaar met 385 procent toe, en met 855 procent in Canada. Hoewel BaDoinkVR niet het eerste bedrijf is dat cosplayporno maakt, (Brazzers heeft al Oversnatch en Star Whores, om er een paar te noemen) is Hernandez de eerste die het volledig in VR doet.

Tot dusver was de OverCrotch-parodie de meest complexe video van BaDoinkVR, waarbij ze een nieuwe betekenis gaven aan de ‘spawning room.’ Om die kamer na te maken, moesten ze het plafond behangen, de perfecte attributen vinden en pornoster Alexa Tomes van top tot teen blauw bodypainten. “Ik wilde dat gamers het zouden herkennen,” zei Hernandez. “In Overwatch raken mensen gehecht aan het karakter dat ze spelen en de manier waarop ze ontworpen zijn bevordert seksuele aantrekking.”

Ze ziet fantasieën over Mercy die intiem wordt met haar Caduceus-personeel als een compliment aan de gedetailleerde geschiedenis en achtergronden die Blizzard voor de karakters heeft bedacht. Het bedrijf, dat $6 miljard waard is, is natuurlijk niet zo blij met dat spelers aan hun trekken kunnen komen met pikante versies van Tracer, Widowmaker, Mei en consorten, maar tot dusver hebben ze de Overwatch-porno maar niet van het internet kunnen krijgen. Wat Hernandez helemaal prima vindt, want ze is van plan dit jaar een aantal nieuwe Overwatch-scènes uit te brengen.

“Nerdcultuur draait heel erg om details, dus daarom neem ik de tijd om easter eggs in alle scènes te stoppen,” zei Hernandez. “Door dat soort kleine details krijg je shots waar mensen enthousiast van worden.”

Hernandez draait al zes jaar mee in de pornoindustrie, waarin ze meer dan 400 pornofilms geproduceerd heeft, waarvan 120 in virtual reality, en de VR-afdeling van BaDoinkVR vanaf het begin geleid heeft. Ze heeft nu genoeg ervaring om ervoor te zorgen dat de shots perfect zijn.

“Neem haar been in je handen, kus het, kijk in de camera,” beval ze tijdens een recente shoot in Los Angeles. De acteur gehoorzaamde, en zorgde ervoor dat hij zo min mogelijk bewoog, zoals hem was opgedragen.

VR-porno heeft zo zijn eigen uitdagingen. Het is een intieme en spannende manier om porno te ervaren, maar de meeste mensen hebben geen toegang tot een headset. In 2015 kwam Hernandez daarom met een promo waarbij BaDoinkVR 10.000 gratis Google Cardboard headsets weg zou geven aan iedereen die er online een aanvroeg. De website werd 304.000 keer bezocht, en ze bestelde er nog eens 20.000 bij.

Klinisch psycholoog en sekstherapeut dr. Sandra Lindholm zei dat er een reden is dat meer mensen zich gaan richten op wat Hernandez biedt. “Volwassenen lijken het leuk te vinden om terug te gaan naar activiteiten die ze in hun jeugd deden, en met seksuele cosplay hebben ze een pornovariant van hun favoriete karakters,” zei ze.

“Mensen doen nog wel eens graag karakters na die eigenschappen hebben die ze zelf graag zouden hebben of mee worstelen. Een timide man kiest bijvoorbeeld voor Superman. Hij zou misschien willen dat die fantasie werkelijkheid is, maar het valt te betwijfelen of hij ook echt in een blauw pak rond zou willen vliegen.”

Hernandez heeft het geluk dat ze haar favoriete games in een pornojasje kan gieten, maar ze houdt ook bredere trends in het oog. Toen ze opgroeide, waren Metal Gear Solid, Contra, Half Life en Crash Bandicoot haar favorieten. Toch zullen we niet gauw een Crash-spinoff zien, want “dat valt in de furry-categorie!”

Deze samensmelting komt in juli tot een zinderend hoogtepunt, als er duizenden cosplayers naar de 47e Comic Con in San Diego komen. In kleine bikini’s en blauwe bodypaint, lijken veel ervan rechtstreeks van CosplayGirls of NSFWcosplay op Reddit te komen (met respectievelijk 192.000 en 156.000 abonnees). Hernandez ziet dat als een goede mogelijkheid om haarzelf eens goed in de markt te zetten, waarbij ze misschien ook een lading pornosterren meeneemt. Zoe Doll, die Tracer speelt in Overcrotch, en Zenda Sexy van Cock In the Shell zijn een paar van de gegadigden.

“Als we mensen echt gefascineerd kunnen krijgen, kunnen we de sprong maken van dat ze misschien geïnteresseerd zijn naar de bril en de app aanschaffen – dat is de hobbel die we nu over moeten,” zei sekstherapeut dr. Holly Richmond. Zij heeft BaDoinkVR bijgestaan bij hun katern over sekstips, Virtual Sexology.

Zelfs pornosterren vinden cosplay opwindend, hoewel hun redenen verrassend zijn. “Ik ken iedereen in de echte pornowereld en ik vind het leuk om te zien als ze in cartoons als Family Guy spelen, dat is geil en prikkelt de verbeelding,” zegt Katie Morgan, de voormalig presentatrice van Porn101 op HBO en Zack and Miri make a Porno.

In de nabije toekomst is BaDoinkVR nog even bezig met een paar pikante scènes met een Star Wars-thema, en ook met een paar scènes uit Overwatch. Die zijn waarschijnlijk geïnspireerd door de release van nieuwe skins voor het eenjarig bestaan van de game. Daarnaast werken ze aan seks met special effects en green screens. Er lijkt dit jaar geen tekort aan VR-pornocontent te komen. Toch speelt hun variant op cosplayporno genoeg in op een niche dat VRCosplayX hoopt dat ze de komende jaren de plek zullen zijn voor nerdgasms.

“Zo lang porno bestaat, zijn er pornoparodieën geweest,” zegt Hernandez. “Maar het werk dat ik maak draait niet om nerderige subculturen belachelijk maken, maar juist om het te vieren. En als je van videogames houdt, zul je waarschijnlijk graag de mooie vrouwen uit die games zien – vooral in virtual reality.”