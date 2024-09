De laatste amezaiku, de traditionele Japanse snoepkunstenaars

Als je enorm gedetailleerde kunstwerken wil maken, is suiker niet het makkelijkste materiaal. Toch maken kunstenaars in Japan al generaties lang prachtige, complexe lolly’s van suiker. Deze kunstvorm heet amezaiku maar staat op het punt uit te sterven. Een handjevol snoepkunstenaars probeert de eeuwenoude techniek nu in leven te houden.

“Niet veel mensen van mijn leeftijd doen aan amezaiku. Het aantal makers is zelfs zo klein geworden dat deze technieken op geen enkele school meer worden aangeleerd,” vertelt de 27-jarige Shinri Tezuka, terwijl hij ijverig werkt aan een kleine suikerreplica van een boomkikker. In gesprek met videonetwerk Great Big Story vertelde dat hij zich vooral specialiseert in gedetailleerde goudvissen, maar hij maakt ook andere dieren, zoals konijnen, tijgers en octopussen. Om de suiker te kunnen bewerken, heb je een vaste hand en vooral veel precisie nodig. Bovendien moet je behoorlijk snel werken, want de suiker is maar kort kneedbaar voordat het geheel verhardt.

Tazuka is waarschijnlijk een van de jongste personen die nog aan amezaiku doet. Hij heeft zichzelf de eeuwenoude kunstvorm aangeleerd en probeert nu jongeren te motiveren om ook met suiker te gaan werken.

De kunstenaar heeft zijn eigen snoepwinkel in Tokio, Asakusa Amezaiku Ameshin, waar hij zijn gedetailleerde suikerschepsels verkoopt. “Je zou verwachten dat er veel van dit soort winkels bestaan, maar het zijn er weinig. Er zijn eigenlijk maar twee echte emezaiku-winkels, waarvan de onze er één is,” vertelt Tezuka.

Als ik hem vraag naar het belang van zijn ambacht, zegt Tezuka: “Soms wordt ons gevraagd of amezaiku nog wel een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur is. Ik denk dat het dus aan mij is om het weer een belangrijk deel van onze cultuur te maken.”

Bekijk hieronder hoe Shinri Tezuka een homp suiker omtovert in een groep gedetailleerde dieren: