Volgens Zalando zijn dit je nieuwe festivalvrienden

Met een beetje geluk kan een festival een prachtige sociale gelegenheid zijn. Je breekt los van je doodvermoeiende doordeweekse leventje om een paar dagen naar je favoriete muziek te luisteren. Alleen jammer dat je vrienden altijd roet in het eten gooien door kwijt te raken als je even bent wezen pissen, of iets ludieks uit te halen met je luchtbed zodat je ’s ochtends wakker wordt met een rug als een oud mannetje. Bovendien heb je toch een bepaalde band met je vrienden opgebouwd, zodat je je verantwoordelijk voelt als ze helemaal waus van de g ergens in een greppel liggen. Daar haal je geen instastories uit!

Postorderbedrijf Zalando heeft de oplossing gevonden in de vorm van een waanzinnig modieus zestal – een soort archetypes van de festivalweide, het A-Team van de vierentwintiguurstent. Een schrijfster, een kok, een acteur, een yogalerares, het houdt niet op. We raden je van harte aan om je echte vrienden dit jaar keihard te laten vallen, en met deze club influencers op stap te gaan. #Squadgoallllls

Videos by VICE

Maak kennis met Zoë, Julia, Seb, Margo, Roxy en Max. Je nieuwe vrienden waarmee je dit jaar kunt pronken – zowel op de camping als in je timeline.

Julia





Julia is zeer in touch met de problemen van de echte Nederlander. Te vaak komt het voor dat ze helemaal zen thuiskomt, na het drinken van een kop sterke muntthee met haar girls en dan gelijk wordt aangezien voor een bloemenkind, terwijl ze gewoon vrij van geest is. Kom op mensen, niet judgen. ’s Avonds fluistert ze zachtjes in je oor: “Kamperen vind ik stiekem het leukste aan festivals.” Dat is een keiharde uitnodiging om lekker naast haar te kruipen als jij met je zatte harses bijna verdrinkt in de blubber omdat je geen goede regengeul rond je tent hebt gegraven. Zo cool!

Zoë





Zoë Schrijfster is een creatief en warm mens. Fris en avontuurlijk, wat waarschijnlijk betekent dat ze soms cheese-onionchips eet in plaats van naturel. Op Zoë kun je bouwen als het gaat om fun, want je mag haar altijd wakker maken voor een dj-feestje. Maar jongens, maak je geen illusies, deze vrouw is way out of your league. Als je lief bent, wil ze misschien best even wat friemelen, maar verder zijn jullie gewoon vrienden, toch!

Seb





Opgaan in de massa is letterlijk wat je doet als festivalganger, maar daar wil Seb Acteur niets van weten. “Ik ben van de muziek die bij een woestijnfestival hoort. Hotte vibe overdag, sexy en low-key vibe ’s nachts’. Oké, Seb klinkt dus een beetje als een creeper die ’s nachts over de camping sneakt om een beetje te #gluren, maar hij weet wel precies hoe hij zich moet aanpassen aan de omstandigheden van de woestijnlandschappen die ons land rijk is. Blijf bij hem in de buurt als je ’s nachts niet dood wil vriezen, maar pas wel op, want als je niet oplet, gooit hij iets in je drankje. De smiecht.

Margo





Candyland is niet alleen de naam van een leuk bordspel en een plantage in Django Unchained, maar ook van de look van Margo. Deze maffe meid mag wel wat beter opletten op haar modeopleiding, want actuele clublooks en de ravecultuur van de jaren negentig zijn natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde (als je er wat lederen tuigjes bij bedenkt). Ze heeft het woord ‘details’ verkeerd gespeld, maar ook wij zijn sportief, dus we zullen haar er niet op afrekenen.

Roxy











Roxy beweegt zich door het leven met maar één wens: ‘geef mij een doffe boem en reden om mijn heupen te bewegen.’ Als je ‘doffe boem’ vertaalt naar het Engels, snap je meteen waarom wij zo van Roxy houden. Minpunten voor de storende herhaling van het woord ‘graag’, maar het feit dat ze ervan houdt om met haar lichaam te bewegen én soms een brutaal stukje sideboob laat zien maakt een hoop goed.



Max









Max houdt van stadsfestivals, van de wisselwerking tussen muziek en stad. Nog fijner dan het geluid van trams en wegwerkzaamheden vindt hij de b-kantjes van zijn favoriete band. De stijl van Max verraadt dat hij eigenlijk een basic bitch is, en dat zijn haar zo zit komt misschien omdat zijn werk als kok vereist dat hij zestig uur per week met z’n hoofd boven een frituurpan hangt. Toch is Max een onvervalste edgelord: hij geniet er intens van als hij door een meute mensen tegen het podium aan wordt gedrukt. Dat klinkt niet alleen gevaarlijk, dat is het ook! #Pearljamneverforget.