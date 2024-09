Ontploffende popcorn op 30.000 fps is echt een heel goed idee

Warped Perception, een in Chicago gevestigde groep Youtubers, hebben hun Phantom Flex 4K hogesnelheidscamera inmiddels gericht op van alles en nog wat – van hondentongen tot wenkbrauw epileren, maar hun laatste filmpje is de mooiste van allemaal.

Ze hebben het delicate, en tegelijk onberekenbare, proces van ontploffende popcorn vastgelegd op 1300 frames per seconde. Vlak voordat de maïs explodeert bereikt druk in de maïskorrel bijna 9,5 bar – dat is bijna vier keer meer dan de druk op een gemiddelde autoband – en 180 graden celsius.

Maar het kan nog langzamer. Op 30.000 frames per seconden zie je het schilletje als een bloem openen, en dat is, wat ons betreft, een prachtige manier om de week mee te starten.