Het regent dikke druppels prosecco in Italië

Op Facebook ging een video viral van een gigantische stalen tank die een zee van prosecco uitspuugt. De wijn spoelt over een heftruck en die lijkt al snel op een onderzeeër. Het is een weerzinwekkend, betoverend tafereel waardoor ik eigenlijk meteen zin krijg om een glas te pakken en in die hoosbui van bubbelwijn rond te dartelen.

De video van de bubbelwijnorkaan werd door L’enoteca Zanardo op het internet geslingerd met als bijschrift: “Conegliano: te veel most in de silo’s, 30.000 liter prosecco loopt over”. Dit blijkt niet het hele verhaal te zijn. De kleine ramp vond helemaal niet bij L’enoteca Zanardo plaats (wat bij Guissano ligt, een plaatsje ongeveer 3 uur rijden van Conegliano). “Het is een video die ze voor mij hebben geschoten,” vertelt een medewerker van L’enoteca Zanardo aan MUNCHIES, die niet wilde toelichten bij welke wijnproducent het voorval had plaatsgevonden.

Blijkbaar heeft een medewerker van de onbekende wijnproducent in Conegliano, het kloppende hart van prosecco, met een camera staan toekijken hoe dit alles zich afspeelde omdat, laten we wel wezen, er ook niet echt iets was wat hij of zij nog kon doen.

Bij de video staat dat dit verschrikkelijke ongeluk te wijten is aan een overvolle tank, maar het internet gelooft het niet – kon het ook anders? Volgens sommige online wijnproductie-experts komt het allemaal door een kapotte klep, maar dat verklaart niet meteen waarom al die wijn zo hard ter aarde stortte. Of misschien toch wel..? Laten we even nerdy gaan doen; de meeste prosecco wordt gemaakt met de méthode Charmat waarbij een tweede fermentatie plaatsvindt in een roestvrijstalen druktank. Dus als iemand met de deksel heeft lopen kutten, is het best mogelijk dat het daardoor helemaal in het honderd is gelopen.

Het kan ook zijn dat ammoniumwaterstoffosfaat de schuldige is. Dat spul wordt soms aan de most toegevoegd om het gisten lekker op gang te helpen. Maar als je te veel te snel toevoegt – nou ja, zie de video.

Weer een andere theorie is dat de geconcentreerde druivenmost toegevoegd is via het kraantje aan de onderkant van de tank in plaats van via de bovenkant (een beetje als die onzin met een wodkatampon) waardoor het gist helemaal gek werd.

Oké, nog één theorie: “Ik hoorde dat een gast er Mentos in heeft gegooid,” zegt een complotdenker op Facebook.

Tja, al die verklaring zijn plausibel. Maar wat het ook mag zijn, duidelijk is dat gist een feestje gaf en wij niet waren uitgenodigd.

