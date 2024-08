Ontsnap uit een knaloranje Opel Kadett in de nieuwe video van Kitchenette

Volgend jaar brengt Kitchenette hun debuut EP Berserkia uit. In navolging van de video van Upon The Shoulders laat de band vandaag de video van hun tweede single Prison Break los.



Prison Break gaat over Jonas, een vriend die bijna vijf jaar geleden heeft besloten uit het leven te stappen. Zanger van de band Chris Kikic speelt de hoofdrol. “De scènes met mij in de clip zijn allemaal ingekaderd, wat een gevoel geeft van gevangen zitten,” legt hij mij uit via de mail. “De colorgrading uit de jaren zeventig en tachtig versterken dit heel erg, samen met het camerawerk. We wilden een vibe neerzetten van eenzaamheid en isolement. Het gevoel dat je in je eigen hoofd zit, misschien op zoek naar wat antwoorden.”



Opvallend in de video is de oranje Opel Kadett waar Chris in zit. “We vonden de auto goed passen in de oude sfeer van de clip. Plus dat het knaloranje voor een heel mooi contrast zorgde met de mist en de grauwheid. Hij komt uit 1977! In onze vorige clip hadden we een witte Volvo 240 uit 1994. De trend is gezet denk ik, al onze videoclips worden vanaf nu voorzien van een klassieke bak. Er is geen weg meer terug.”



Aan het eind van de video vliegt de auto in de fik en rent Chris weg. Zijn pet waait vervolgens van zijn hoofd. “Ik breek vrij tijdens deze scène. Je kunt de Opel Kadett interpreteren als een hoofd, het bewustzijn, waaraan ik ontsnap.”



Bekijk de video van Prison Break hierboven.