Ontwijk irritante reclame in dit verslavende racespel

Onlangs probeerde ik mezelf te hypnotiseren met behulp van een YouTubefilmpje. Volgens de video zou ik na een half uur een slappe lach krijgen, die de ganse avond zou duren. Dat zou vast wel gelukt zijn, ware het niet dat ik om de haverklap geconfronteerd werd met opspringende reclame voor grasmaaiers, of een hele hoop wulpse dames die graag eens met me zouden willen afspreken. Ik was gefrustreerd.

Het computerspel van kunstenaar Jonas Lund speelt met de tergende frustratie die internetgebruikers ervaren wanneer ze voor de zoveelste keer een advertentie op hun beeldscherm krijgen waar ze totaal niet op zitten te wachten. The Internet Express is een racespel, waarbij je logo’s van bekende merken moet ontwijken. Bots je toch tegen bijvoorbeeld het Apple-icoontje, word je overstelpt door reclame. Het heeft wel iets weg van een bootlegversie uit de jaren ’90 van Mario Kart, en is al met al het meest frustrerende en verslavende spel sinds tijden.

Videos by VICE

Lees verder op Creators