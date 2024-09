Onweerstaanbare asielhonden met kleurrijke kegels om hun kop

Als een hond in het asiel terecht komt, wordt de arme viervoeter gelijk gesteriliseerd – als dat tenminste nog niet gebeurd is. Dat hoort er nou eenmaal bij. Door deze standaardprocedure krijgen de beesten een hondenkegel om, die onder Amerikaanse dierenartsen ook wel bekend staat als de ‘cone of shame’. Gelukkig probeert een hondenliefhebber en fotograaf het stigma rondom het medische hulpmiddel uit te wissen. Voor haar project Cones of Fame pimpt Erin Einbender de hondenkegels en maakt foto’s van de schattige adoptiehonden.



Acht maanden geleden begon de fotograaf met een vrijwilligersfunctie bij reddingsorganisatie One Tail at a Time in Chicago. In die tijd werkte ze ook aan haar eindproject voor de School of the Art Institute of Chicago en zo ontstond het idee om de twee te combineren tot Cones of Fame. Dankzij social media hebben alle honden nu zelfs een permanent thuis gevonden.

“De honden lijken zo verdrietig met die kegels om hun nek,” vertelt ze aan Creators. “Ik wilde de honden wat macht geven en tegelijkertijd mensen bijbrengen dat het steriliseren van huisdieren belangrijk is.”

Einbender hoopt voorlopig nog meer honden in Chicago te fotograferen, maar wil uiteindelijk met het project het land in gaan. Ze wil dan zoeken naar ontwerpers en kunstenaars die speciale hondenkegels kunnen ontwerpen, zodat die geveild kunnen worden en het geld naar hondenorganisaties kan gaan.

Bekijk haar foto’s van Ellie, Miggy, Snowflake, en andere schoothondjes hieronder: