De onzalige fratsen die je huisgenoten uithalen in je studententijd

Van katers tot kamernood en studieschuld tot soa’s: VICE sleept je door je studententijd heen. Check de komende weken de Student Guide hier.

Als je het ouderlijk huis verlaat en eindelijk gaat studeren in de grote stad, is de kans groot dat je in een huis terechtkomt met vijf tot tien huisgenoten. Die huisgenoten hebben, net als jij, geen zin om te leren hoe een zeem of een fornuis werkt, of hoe je rekening houdt met anderen. Je woont nou eenmaal in een nieuwe stad met een heleboel lachen mensen en je bent pas twintig en je wil gewoon vooral feesten en je vooral niet druk maken om een huis dat je toch deelt met tien anderen. Het leven draait in je studententijd gewoon even om jou.

Videos by VICE

Maar soms mondt dat onverantwoordelijkheidsgevoel uit in absurde, of zelfs gevaarlijke situaties. Een keer was een huisgenoot van mij zo dronken, dat-ie dacht dat een frituurpan moest worden aangezet op het fornuis. Hij ging gewoon even verder met tv kijken en de frituurpan was ondertussen gesmolten en vastgekoekt. Een andere keer kwam ik thuis en stonden mijn huisgenoten naakt vastgeboeid aan ons tuinhek. Ze hadden even daarvoor besloten om te streaken door onze kindvriendelijke buurt, en werden uiteraard opgepakt. Een paar waren ontsnapt en hadden zich verstopt in huis. De politie had de rest voor het gemak eventjes vastgemaakt aan het hek om de rest te zoeken. Ook niet per se prettig thuiskomen.

Er bestaan nog veel meer verhalen van oerdomme, onverantwoordelijke of vreselijke huisgenoten die de boel uit de hand lieten lopen. Lees ze hieronder.

Marloes, 28

Ik woonde in een hele grote studentenflat, op de dertiende verdieping, naast een man die we Gabber noemden. Gabber was eind dertig, taxichauffeur, altijd dronken en stoned en een beetje raar. Op een nacht kwam ik met een vriendin thuis na het uitgaan. We hadden xtc genomen en waren helemaal naar de tering. We zaten nog een beetje na te spacen in mijn kamer, toen ik opeens rook onder mijn voordeur vandaan zag komen. Ik liep naar buiten om te kijken wat er aan de hand was, en kwam in een deken van rook terecht, zo dik dat ik niks kon zien. Ondertussen ging het brandalarm af en kwamen alle studenten de gang op. Omdat het een grote studentenflat was, werd de brandweer door het alarm automatisch gewaarschuwd en die waren er dus al snel.

Het was niet moeilijk om te ontdekken waar de brand was. Onder de deur van Gabber kwam een wolk rook vandaan en er brandde een brandlampje boven zijn deur. Omdat zijn deur dicht bleef, dachten we: kut, die is dood. Maar toen we op zijn deur bonsten deed hij gewoon open. Hij zei dat er geen brand bij hem was, terwijl we achter hem letterlijk vuur zagen. Hij deed de deur snel dicht, en iedereen raakte in paniek. We zijn als gekken op zijn deur gaan bonzen. Toen Gabber uiteindelijk opendeed, sloeg een huisgenoot hem knock-out zodat we naar binnen konden. Eenmaal binnen bleek er alleen niets meer in de brand te staan.

De brandweer ging weer naar huis en ik belde mijn onderbuurjongen om dit vreemde verhaal te vertellen. Die zei: “Ah, ik zag al een brandend matras langs mijn raam voorbij vliegen, dat zal het wel geweest zijn.” Uiteindelijk bleek dat Gabber met een peuk in zijn mond in slaap was gevallen en zijn matras in de fik was gevlogen. Hij had het maar uit het raam gegooid, van de dertiende verdieping, omdat hij geen gedoe wilde. Het was namelijk al de derde keer dat er een brandje was in zijn kamer. Iedereen was natuurlijk hartstikke boos op Gabber, maar hij werd niet uit het huis gezet. Daarna ging het leven weer door. Hij woont er volgens mij nog steeds.

Alessandra, 23





Ik woon met vier huisgenoten in een groot appartement. Een paar maanden geleden vond een van hen een rivierkreeft op straat. Of de rivierkreeft ontsnapt was uit een viskraam of ergens uit een rivier was gekropen weten we niet, maar mijn huisgenoot besloot het dier te ‘redden’. Toen ik thuiskwam, kreeg ik de mededeling dat we een nieuwe huisgenoot hadden. De kreeft, die ze Larry noemde, was zo’n 15 centimeter groot en had twee enorme scharen. Larry zat in een plastic bak in de woonkamer.

Maar het dier ontsnapt dus de hele tijd, en loopt voortdurend door het huis heen. Mijn andere huisgenoot kwam hem een keer ‘s nachts tegen, en ging er bijna op staan. Dat vond ze heel eng en dat zorgde voor een ruzie over of de kreeft mocht blijven of niet. Ik vind het eigenlijk zielig en ook wel een beetje gevaarlijk en heb dan ook voorgesteld om Larry vrij te laten. Maar mijn huisgenoot zegt dat niet te kunnen, omdat ze een emotionele band heeft met Larry. We zijn nu een paar maanden verder en mijn huisgenoot kan geen afstand nemen van de kreeft. Ik zie regelmatig hoe ze het dier probeert te knuffelen, en hoe de kreeft haar dan probeert te knippen. Het is echt bizar, maar ze wil hem absoluut niet weg doen.

Maria, 28

Mijn huisgenoot kwam een keer dronken en hongerig thuis na een feest. Het enige eten dat ze had waren diepgevroren aardappelkroketjes voor in de oven. Omdat ze geen geduld had, besloot ze de kroketjes op hoog vuur te bakken in een pan zonder olie. Ondertussen dronk ze nog een wodkaatje en vloog de enorme berg aardappelkroketten in de fik. Er ontstond een enorme steekvlam tot aan het plafond. Eerst gooiden we er een handdoek overheen, omdat je dat altijd in van die brandpreventie-filmpjes ziet maar die handdoek vloog ook in de fik.

Uiteindelijk hebben we het met een emmer water uitgekregen. Mijn huisgenoot baalde vooral van de zwartgeblakerde aardappelkroketten. Ze heeft zelfs nog geprobeerd het binnenste ervan op te eten.

Kriztina, 28

Mijn huisgenoot sluit zich vaak naakt op het balkon op. Ze gaat dan even roken, bloot of in haar ondergoed, en doet dan zonder nadenken de balkondeur achter zich dicht. Ook in de winter. Had ik net een leuke date, of was ik op een feestje, werd ik gebeld dat ze zichzelf had buitengesloten, en dat ik haar moest komen redden omdat het -2 was. Natuurlijk doe je dat dan – je wil ook niet dat je huisgenoot bloot doodvriest, met alleen nog een sigaretje in haar mond. Als ik de deur dan opendeed, was ze echt tegen het onderkoelde aan en moest ik doeken om haar heen wikkelen om haar weer warm te krijgen. Gelukkig neemt ze haar telefoon altijd mee als ze gaat roken.

Ati, 23

Twee jaar geleden besloot mijn huisgenoot een surprise party voor mijn verjaardag te organiseren. Toen ik die avond pas later thuiskwam, stond de voordeur van de flat wagenwijd open. Het trappenhuis lag vol met kots, het zat letterlijk tegen de muren. Ook liep er een zwerfhond rond. Ons appartement stond helemaal vol met mensen. Het feest was dan wel een verrassing, maar niet echt een leuke.

Er was zeker tachtig man waarvan ik driekwart nog nooit gezien had. Het feest was totaal uit de hand gelopen. Een paar dagen later kreeg ik een mail van de huisbaas. Die wees me op de kots en het geluidsoverlast en vertelde me dat er tientallen mensen bij hem en bij de politie hadden geklaagd. We kregen van de politie een boete van 200 euro. Dat was tot daar aan toe, maar alle aangekoekte kots en de gebruikte condooms van de vloer en muren schrapen na een verjaardagsfeest waar ik absoluut niet om had gevraagd, was erg kut.