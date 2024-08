Onze beste vriendin pleegde zelfmoord na mishandeling en stalking door haar ex

Ieder jaar worden er – met name – vrouwen vermoord door stalkers en daders van huiselijk geweld, zelfs als ze hier eerder al mee naar de politie zijn gestapt. Met de campagne Unfollow Me willen we stalken en huiselijk geweld, vormen van misbruik die vaak onderbelicht blijven, onder de aandacht brengen.

Meera Dalal was een vrouw met een veelbelovende toekomst: ze had een geweldige vriendengroep, een hechte familie en een goede carrière op de communicatieafdeling van een ziekenhuis. Haar vriendinnen beschrijven haar als de lijm die hun vriendengroep bijeen hield. “Ze was onbaatzuchtig,” vertelt haar vriendin Jenny Patel aan Broadly.

In april 2013 was Dalal een avond uit met haar vriendinnen toen ze een man tegenkwam waar ze, toen ze nog een tiener was, een paar keer mee op date was geweest. (De man kan wegens juridische redenen niet bij naam worden genoemd). Na die avond hielden ze contact en spraken met elkaar af. “Ze was heel enthousiast,” vertelt haar vriendin Shriya Parmar. “En wij waren ook ontzettend blij voor haar. Ze zat lekker in haar vel. Ze was gelukkig.”

Maar na een tijdje veranderde de houding van Dalal. Ze sprak nauwelijks meer af met haar vriendinnen. Als ze er wel was. kwam ze afwezig over. “Ze keek constant op haar telefoon,” vertelt Patel.

Haar vriendinnen hebben meerdere verontrustende incidenten meegemaakt tussen Dalal en haar partner. Zo gooide hij een keer haar hakken over een muurtje omdat hij boos was dat Dalal in die schoenen langer was dan hij. Ook heeft hij haar beste vriendin Bhavni Morjaria geprobeerd fysiek aan te vallen, nadat zij Dalal had geadviseerd het met hem uit te maken. Een andere keer had hij zelfs de beveiligingsbeelden van een restaurant waar Dalal met haar vriendinnen had gegeten in handen gekregen, zodat hij kon checken waar ze uithing. Dalal stuurde hem de hele tijd foto’s van waar ze was, en ze bleef constant met hem in gesprek via de telefoon of op Skype.

Meera Dalal. Foto door Shriya Parmar

Voor Dalals dierbaren werd steeds duidelijker dat ze in een gewelddadige relatie zat. Maar ze wisten niet hoe ze haar konden helpen. Dixita Tank herinnert zich dat Dalal een keer onder de blauwe plekken bij de bruiloft van een vriend aankwam. Ze zei dat ze van de trap was gevallen, en wilde er verder niet over praten.

Als haar vriendinnen met Dalal probeerden af te spreken, liet ze weten dat ze liever alleen gelaten wilde worden. “Ze zei dat ik haar in de problemen bracht [met haar vriend],” zegt Morjaria. “En ik wilde haar niet in de problemen brengen.” Misbruikers isoleren hun slachtoffers vaak van hun dierbaren, zodat ze beter in staat zijn ze te overheersen. Zoals veel andere slachtoffers van huiselijk geweld, verloor Dalal gauw het contact met haar meest hechte vriendinnen.

Nadat Dalal de relatie had beëindigd, begon haar ex haar te stalken. Zo verscheen hij onuitgenodigd bij het huis van haar ouders, waar Dalal toen woonde. Ook vertelde haar familie dat hij Dalals paspoort bij zich hield, zodat ze niet mee kon op vakantie. Dalal maakte zelfs grote sommen geld naar hem over. Daksha, haar moeder, denkt dat hij haar bedreigde en chanteerde. “Ze zei eens tegen haar vader dat ze een nieuwe auto moest kopen, ‘want hij is me constant aan het achtervolgen’.”

Dalal is op 15 februari 2016 dood gevonden in het huis van haar ouders, in Leicester. Ze had zelfmoord gepleegd, op 25-jarige leeftijd. Uit onderzoek van de Independent Office for Police Conduct (IOPC) bleek dat Dalal meerdere keren bij de politie was geweest om het geweld te melden. Maar ze weigerde mee te werken met de agenten die onderzoek deden naar de zaak. Haar familie denkt dat dit komt omdat ze te bang was dat haar ex wraak zou nemen, door geweld te plegen tegen haar ouders en zus. “Hij bleef haar mishandelen,” zegt Daksha. “Twee weken voordat ze overleed, zei ze tegen me: ‘ik ben niet veilig in dit land.’”

“Na de dood van Meera Dalal zag de politie een aantal problemen in relatie tot het onderzoek naar de zaak. Dus raadpleegden we de IOPC, ” vertelt een woordvoerder van de politie van Leicestershire aan Broadly. “Na een publieke klacht die in de weken na haar dood werd gedaan, verwees de politie zichzelf naar de IOPC. Die benaderde het als een onafhankelijk onderzoek. Het IOPC-onderzoek was voltooid in december 2016, en concludeerde dat er geen reden was om de politieagenten die betrokken waren bij de zaak voor een ambtsovertreding aan te klagen.”

Broadly sprak met Dalals vriendinnen Morjaria, Patel, Parmar en Tank om meer te weten te komen over haar leven, en hoe je het best andere slachtoffers van stalking en huiselijk geweld kan helpen.

Als jij of een vriend in een gewelddadige relatie zit, en je niet zeker weet wat je kan doen, lees dan het stuk dat Broadly in samenwerking met de Britse anti-stalkerorganisatie Paladin heeft geschreven, over hoe je herkent of een vriend(in) in een gewelddadige relatie zit, en wat je kan doen om te helpen.

Zoek je hulp in Nederland? Via deze link van Movisie vind je meer informatie over de organisaties bij jou in de buurt die slachtoffers van huiselijk geweld kunnen bijstaan.