Onze Club Night was de viering die het nachtleven verdient

Of je nou uit Swifterbant, Meppel of de Jordaan komt, op het moment dat je in Amsterdam gaat wonen is het makkelijk om te vergeten dat er buiten de ring ook nog dingen gebeuren. Overdag, maar vooral ‘s nachts. Dit gevoel bereikt ieder jaar een hoogtepunt tijdens het even geweldige als slopende Amsterdam Dance Event; een gigantische viering van alles wat zich in de nacht afspeelt.

Aan de ene kant terecht: uiteindelijk is de nacht de plek waar de verhalen vandaan komen die jarenlang opnieuw en opnieuw zullen worden verteld. Maar aan de andere kant ook enigszins naïef, aangezien het niet allemaal hosanna is in het Nederlandse nachtleven. Kleine clubs hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden, zoals je eerder dit jaar nog zag bij BAR uit Rotterdam.

Om te zorgen dat de clubcultuur overal in Nederland behouden wordt, is het belangrijk om te blijven praten over hoe het beter kan — en vooral te blijven feesten tot je op je tandvlees loopt. Daarom organiseerden we gisteren samen met Dr. Martens eerst een in-store event waarbij we in gesprek gingen met Steven van Lummel van PIP Den Haag, Jetti Steffers van BAR Rotterdam en nachtburgemeester van Amsterdam Shamiro van der Geld over het belang van het nachtleven voor de stad. Daarna verplaatsen we ons met een selectie dj’s van Basis, PIP en BAR naar ons kantoor om daar de boel kort en klein te beuken bij onze Club Night.

Bekijk de foto’s hieronder: