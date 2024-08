Onze gebeden zijn verhoord: ‘Veldentaal 2’ is hier

Eind juli besloten wij op de redactie samen de handen te sluiten om tot alle rapgoden te bidden en hen te smeken om ons te blessen met een vervolg op Veldentaal. Dit is stiekem een van de beste hiphop-albums van de laatste jaren, en zo’n schrikrelease is precies wat we nodig hebben in deze tijd vol gelikte, ietwat voorspelbare EP’s van drie-en-een-halve track die maanden van tevoren worden aangekondigd.

Ons gebed was een beetje tegen beter weten in, dachten we tenminste, omdat de leden van Veldentaal in 2015 veel minder bekend en vooral minder georganiseerd waren. Er zijn nu commerciële belangen, mensen met meningen, albums in pijplijnen. Kortom: te veel redenen om niet een volwaardige tape gratis het internet op te knallen.

Toch is hier, tegen alle verwachtingen in, een teken van leven. Garrincha, productioneel de vader van de formatie, lekte gisteren zonder echte aankondiging zes tracks op zijn soundcloudpagina, en aangezien er met koeienletters VELDENTAAL boven staat heeft het alle schijn van een vervolg.

Normaal zou dit een prima plek zijn om een eerste indruk te geven van het werk, maar ik heb nog iets meer tijd nodig om dit meesterwerk in spe totaal tot me te nemen. Gefeliciteerd allemaal – het is eindelijk hier. Check het hier beneden.