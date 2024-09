Onze gezichten functioneren mogelijk net als de rode kont van chimpanzees

Volgens nieuw onderzoek naar het vermogen van chimpanzees om elkaar aan hun kont te herkennen, zou het kunnen dat mensengezichten geëvolueerd zijn om op een kont te lijken.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en Kyoto University gebruikten experimenten die gebaseerd zijn op het ‘inversie-effect‘ voor gezichtsherkenning. Als chimpanzees eenmaal experts zijn in iets herkennen, zoals chimpanzee- of mensengezichten, kunnen ze de gezichten zelfs verkeerd om herkennen. Eerdere herkenningsstudies hebben elk lichaamsdeel behalve het meest voor de hand liggende onderzocht, volgens de onderzoekers in hun paper dat gepubliceerd werd in PLOS.

“Deze bevindingen suggereren een evolutionaire aanpassing in de socio-seksuele signaalfuncties van het achterwerk naar gezichten. Beiden zijn haarloze, symmetrische en aantrekkelijke lichaamsdelen, die het menselijke brein wellicht hebben afgesteld om gezichten te verwerken en het menselijke gezicht om meer achterwerkachtig te worden.”

Voorbeelden van experimentele stimuli die gebruikt werden in de inversietest met menselijke gezichten en chimpanzeekonten, en een voorbeeld van welke karakteristieken ze delen. Beeld: Mariska E. Kret, Masaki Tomonaga

De kont bevat verschillende sociale signalen voor chimpanzees, waarvan de sterkste gerelateerd is aan voortplanting: als vrouwtjes ovuleren, wordt hun achterwerk glimmend, rood en gezwollen. Mannetjes kunnen hieraan aflezen dat het aan is. Maar toen we evolueerden tot rechtop lopende wezens, begonnen dingen te veranderen.

We liepen er niet meer mee te kopen als we hitsig waren. We verstopten onze gewilligheid om one-nightstands te ontmoedigen en te focussen op vaste langetermijnrelaties waarmee de kids konden worden opgevoed. ‘Permanent’ vetweefsel verving ons vuurrode signaalbips.

Toen we verder evolueerden, werden onze lippen en wangen roder en dikker, vooral bij vrouwen. Onze gezichten blozen zelfs als een signaal voor emotionele of hormonale respons, wat geïnterpreteerd kan worden als een socio-seksueel signaal.

Er is niet veel wetenschappelijke literatuur over hoe mensen konten verwerken, schrijven de onderzoekers. Tijd om aan de slag te gaan dus.