Hela! Voordat je zometeen verdwijnt in het zwarte gat dat vrijmibo heet, even je aandacht voor het volgende, namelijk onze lievelingsmuziek van de week. Er kwamen weer een boel toffe tracks uit. Een aantal daarvan hoorde je al op onze pagina, de rest hebben we effe voor je uit het wereldwijde web geplukt. Geniet ervan, maak er een mooi weekend van en wees lief voor elkaar.

Carsten Jost – Perishable Tactics

Elko B. – I Bambini Di Basilisco

Krater – Pure

Gaussian Curve – The Distance (excerpt)

Roland Tings – Higher Ground

Artefakt – Return To Reason

Falco Benz – Like Today (PWNDTIAC remix)

Elysia Crampton – A Soft Opening (alternate Dan Bodan take)

Denis Sultan – Dubelle Oh XX (JVIP)

Sega Bodega ft. Shygirl – CC

Egyptrixx – RA558