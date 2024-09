Onze planeet gaat zo erg kapot dat mensen geen kinderen meer willen

Klimaatverandering is een feit, en de effecten ervan zijn steeds meer te merken. In september 2016 hebben we met zijn allen een mijlpaal behaald, want de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer bereikte een onomkeerbaar punt. Wetenschappers hadden daar al jaren voor gewaarschuwd.

Maar toch zijn er nog altijd mensen die klimaatverandering ontkennen. Mensen zoals Donald Trump bijvoorbeeld. Hij zei dat “het opwarmen van de aarde is bedacht door en voor Chinezen om de Amerikaanse productie van goederen te ondermijnen”. Bovendien heeft hij iemand die publiekelijk klimaatveranderingontkent aangewezen als leider van de Environmental Protection Agency.

Videos by VICE

Het voorspelt weinig goeds voor ons, en al helemaal voor onze kinderen. Uit onderzoek blijkt dat vooral toekomstige generaties last gaan krijgen van klimaatverandering. Wij niet. Dat is voor een aantal vrouwen de reden om geen kinderen meer te nemen.

Harriet Spark, een socialmediacoördinator en duikinstructeur uit Sydney, wil geen kinderen. “Ik werk dagelijks met allerlei zaken over het milieu, dus ik lees elke dag over de problemen die onze wereld teisteren,” zegt Spark tegen Broadly. Als duikinstructeur ziet ze het verbleken en verdwijnen van het koraal op het Great Barrier Reef als gevolg van klimaatverandering.

Ze heeft twee redenen waarom ze geen kind wil: ze wil niet bijdragen aan de verdere uitputting van de aarde door er nog een mens aan toe te voegen en ze wil een kind niet op een verdoemde aarde neerzetten. “Het klinkt dramatisch, maar ik ben gewoon realistisch. De manier waarop we nu leven kan simpelweg niet nog meer mensen onderhouden.”

Stefanie Weiss, een schrijver van in de veertig uit New York, heeft ook besloten om kinderloos te blijven vanwege de milieuproblemen. “Jaren geleden las ik een onderzoek,” zegt Weiss tegen Broadly. Het was een onderzoek uit 2008 van onderzoekers van de Universiteit van Oregon. “Ze noemen daar het getal 9.441. Dat is het aantal ton (duizend kg) koolstof dat de atmosfeer te verduren krijgt voor elk kind dat wordt geboren. Dat kun je niet terugdraaien. Het schokte me echt.”

Hetzelfde onderzoek legde uit dat het zeventien ton koolstof zou besparen als de gemiddelde Amerikaan zou besluiten om heel zijn leven kranten, tijdschriften, glas, plastic, aluminium en blikken te recyclen.

De wereld kan niet nog meer mensen ondersteunen, dus ze kiest ervoor om geen kinderen te krijgen.

Het besluit van vrouwen om geen kinderen te nemen vanwege de staat van onze wereld is niet nieuw. Maar organisaties zoals Conceivable Future zijn dat wel. De non-profitorganisatie wil “bewustzijn creëren over de dreiging van klimaatverandering en de vraag stellen hoe gerechtvaardigd het is om kinderen te nemen”. Oprichter Meghan Kallman: “Wij proberen te onderzoeken hoe klimaatverandering die keuze bij mensen beïnvloedt. Die vraag speelt namelijk bij een hele hoop mensen.”

De evenementen die Conceivable Future organiseert vinden vaak bij mensen thuis plaats. “Daar komen mensen die hun beslissing al hebben genomen, maar ook veel mensen die wel kinderen willen, of die nog onzeker zijn,” legt Kallman uit. “Soms nemen moeders zelfs kinderen mee naar de bijeenkomsten.”

Maar ze gaan verder dan alleen het bespreken van klimaatverandering. “We proberen van alles te organiseren, dingen die (politieke) systemen kunnen veranderen,” zegt Kallman.

De organisatie heeft een verzameling van 68 ‘getuigenissen’, waarin mensen schrijven of in een video vertellen hoe ze denken over het krijgen van kinderen in een wereld die wordt geteisterd door klimaatverandering. “Het idee van de getuigenissen is dat de waarheid en de ervaringen van deze mensen meer kunnen doen in de politiek dan alle grafieken en tabellen bij elkaar.”

De beslissing om geen kinderen te nemen is voor niemand makkelijk, maar volgens Kallman is het de beste keuze voor het milieu. “Ik zie dat de keuze van mensen erg wordt beïnvloed door gender en leeftijd,” zegt Travis Rieder, onderzoeker aan de Johns Hopkins University en schrijver van Toward a Small Family Ethic: How Overpopulation and Climate Change Are Affecting the Morality of Procreation.

“Jonge vrouwen nemen deze keuze veel serieuzer en zien het als een vorm van kracht,” legt hij uit. “Ik heb met veel jonge, ambitieuze mensen gesproken. Zij zagen het krijgen van kinderen sowieso al als een uitdaging voor hun carrière.”

Maar jonge mannen zijn volgens hem veel koppiger en willen vaak nog steeds kinderen, ondanks de invloed op het milieu. “Na al mijn jaren als docent kan ik nog steeds alle mannen die besloten om vanwege klimaatverandering geen kinderen te nemen op één hand tellen,” zegt Rieder. “Ze zijn er zelfs vaak heel erg tegen.” Volgens Rieder is het niet gek dat mannen minder waarde hechten aan de invloed van hun keuze om wel of niet kinderen te nemen. “Ik denk dat veel mannen er altijd al van uitgaan dat ze op een gegeven moment een familie zullen hebben, omdat anderen veel van het verzorgingswerk voor ze doen.”

Die mannelijke arrogantie ziet Weiss ook terug. “Ik hoor vooral van mannen, zowel in mijn omgeving als online, dat ze het egoïstisch vinden dat ik geen kinderen wil,” zegt ze. “Ik had al langer een serieuze relatie toen ik besloot dat ik geen kinderen wilde, terwijl we daar nog helemaal nog niet mee bezig waren. Toch ging hij tegen mijn besluit in. Hij vond het onethisch en vond mij een egoïst.”

Weiss ziet zichzelf juist als iemand die gewoon een pragmatische, morele keuze maakt. De wereld kan niet nog meer mensen ondersteunen, dus ze kiest ervoor om geen kinderen te krijgen. Maar ze ziet de bittere ironie van de opmerkingen van haar vriend wel in. “Dat komt doordat mannen niet dezelfde keuzes hoeven te maken als vrouwen, zowel in hun carrière als over hun lichaam.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.