Onze selfies zijn niet zo mooi als we denken

Er is al zo vaak gezegd hoe goed, slecht, gevaarlijk of verwoestend selfies zijn, dat je er bijna een boek over kan schrijven. Of op zijn minst een paar wetenschappelijke artikelen. Maar laten we eerlijk zijn: vaak zijn we niet zo met psychologie bezig als we besluiten om een selfie al dan niet te posten. Maar misschien moeten we er toch wat langer over nadenken. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto hebben namelijk ontdekt dat mensen die regelmatig selfies nemen hun schoonheid sterk overschatten. Met andere woorden, onze selfies zijn niet zo leuk als we denken.

Een team van onderzoekers stelde vragen zowel aan studenten die van selfies houden als jongeren die ervan walgen. Honderd studenten zeiden dat ze regelmatig een zelfportretje maken, terwijl 98 van de proefpersonen nauwelijks ooit een selfie namen. Alle studenten moesten een foto van zichzelf maken en hem zelf beoordelen op basis van aantrekkelijkheid. Daarnaast mochten 178 volstrekt onbekenden hun ongezouten mening over de selfie geven. Zoals je misschien al had kunnen voorspellen, waren die mensen een stuk minder onder de indruk van de selfies dan de studenten zelf. Verder zagen de onderzoekers een groot verschil in het narcisme van degenen die vaak selfies nemen en mensen die dat niet doen. De studenten die dus regelmatig de camera op zichzelf richtten, vonden zichzelf mooier dan ze eigenlijk zijn.



Natuurlijk is schoonheid heel subjectief. Het gaat er ook over waarom je in de eerste plaats die selfie wil nemen. Als het is om je ex jaloers te maken is, kan je hem beter niet posten. Als het is omdat je vindt dat je er na een lange werkdag goed/slecht/lelijk/vlekkeloos uitziet, ga vooral je gang. Is het überhaupt niet een veel beter idee als de wetenschap zich wat meer zorgen gaat maken over de mensen die vinden dat ze onaantrekkelijk zijn, dan over de mensen die zichzelf knap vinden?

