Onze spotify-playlist duikt diep in het oeuvre van de hardste Brusselse rappers

In 2016 zijn we afgedaald naar Brussel om daar samen met artiesten als Damso, Hamza en Roméo Elvis in de extreem verdeelde hiphopcultuur van de stad te duiken. Dit resulteerde in Noisey Brussel, een documentaire waarvan je het eerste deel nu kan zien. Om de sicke beelden die we daar schoten te vergezellen, hebben we een playlist gemaakt van de hoogtepunten uit het oeuvre van de artiesten die we daar volgden. Al is het alleen al om te laten zien dat de stad inspiratie heeft geleverd voor meer bangers dan alleen BruxellesVie.



De speelduur van de lijst is bijna twee uur, wat echt meer dan genoeg tijd is om vanaf Eindhoven, Tilburg of Breda in de auto te stappen, naar Brussel te racen en een wafel in je gezicht te duwen. Mocht je geen auto hebben, niet in Brabant wonen of daar helemaal geen zin in hebben, kun je beter de eerste aflevering van Noisey Brussel kijken en daarna de playlist aanzetten.

Voilà: luister hieronder naar de playlist en kijk hier om meer te zien en te lezen over Noisey Brussel.