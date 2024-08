Onze tips voor het Human Rights Weekend in Amsterdam

Als je houdt van goede documentaires die ook nog eens gaan over belangrijke onderwerpen, dan moet je komend weekend in de Balie in Amsterdam zijn. Daar wordt namelijk het jaarlijkse Human Rights Weekend gehouden. Tijdens het door Human Rights Watch georganiseerde festival kun je docu’s zien die met uiteenlopende vormen van mensenrechten te maken hebben.

Voorafgaand en na afloop van de films zijn er gesprekken met onder meer de filmmakers en onderzoekers van Human Rights Watch. Daarnaast zijn er verschillende discussies en masterclasses over onder meer de situatie in Myanmar en de impact van klimaatverandering op mensenrechten wereldwijd. Het Human Rights Weekend is niet alleen een uitstekende manier om je weekend stuk te slaan, het is ook een uitgelezen kans om jezelf op de hoogte te stellen van de belangrijke dingen in de wereld en zo een algeheel slimmer en beter mens te worden.

Om je te helpen bij het maken van een keuze uit de programmaonderdelen hebben we vast de krenten voor je uit de pap gevist en hieronder voor je op een rijtje gezet.

Deze documentaire, de openingsfilm van het weekend, laat zien hoe ‘opvang in de regio’ er in de praktijk uitziet. In Libanon, een buurland van Syrië, is inmiddels één op de vijf inwoners Syrische vluchteling. Lost in Lebanon vertelt het verhaal van vier Syriërs die voor de oorlog op de vlucht sloegen. Ook in Libanon wordt de situatie voor hen steeds moeilijker, vooral vanwege strengere visumregels van de Libanese overheid. De film laat zien dat vluchtelingen meer dan alleen statistieken zijn, maar mensen met ieder een eigen verhaal.

Aan het komende WK voetbal in Rusland doet Nederland niet mee, dus daar hebben we het even niet over. Waar we het wel over moeten hebben is het WK in 2022 in Qatar. Niet alleen omdat we dan misschien weer mee mogen doen, maar vooral omdat er een hoop misgaat in de aanloop naar het toernooi – met name met de 1,6 miljoen arbeidsmigranten die werken aan de bouw van de stadions waarin de wedstrijden gespeeld moeten worden. Deze film toont nooit eerder vertoonde beelden vanaf de bouwlocaties en vanuit de werkkampen. De arbeiders werken lange dagen onder slechte omstandigheden en voor een mager loon. Ondertussen organiseren ze hun eigen voetbaltoernooi: de Workers Cup.

Dit is een documentaire over Víctor en Fernando, een stel uit Mexicali in Mexico, dat een verbeten juridische strijd voert om te mogen trouwen. Na het afwegen van de verschillende opties besluiten ze in Mexicali te blijven en met de hulp van twee advocaten te vechten voor hun rechten. Tijdens die strijd krijgen ze te maken met bizarre obstakels en bureaucratie.

No Dress Code Required is niet alleen een roep om gelijkheid, maar vooral een erg mooi liefdesverhaal van twee mannen die zich niet neerleggen bij onrecht.

Still uit No Dress Code Required

Muhi, een jongen uit Gaza, zit al zeven jaar vast in een Israëlisch ziekenhuis. Hij kwam daar met zijn opa naartoe voor een behandeling van zijn levensbedreigende auto-immuunziekte, maar raakte verzeild in een web van bureaucratie en immigratieregels, waardoor een terugkeer naar Gaza onmogelijk werd. Omdat hij en zijn vader ook geen visum kregen, zitten ze praktisch opgesloten in het ziekenhuis. Daar wordt hij verzorgd door de mensen wiens regering verantwoordelijk is voor de isolatie van zijn familie in Gaza.

Muhi: Generally Temporary maakt de gevolgen van het eeuwig voortslepende conflict tussen Israël en Palestina persoonlijk en invoelbaar.

Tenslotte raden we je van harte aan om de documentaire Jaha’s Promise vooral niet te missen. Toen Jaha Dukureh uit Gambia nog een baby was, werd ze besneden, net als de meeste meisjes uit het Afrikaanse land. Toen ze acht was werd voor haar bepaald met wie ze zou trouwen, en toen ze vijftien was werd ze uitgehuwelijkt aan een veertigjarige man in New York.

In Jaha’s Promise vertelt Jaha zelf het verhaal over hoe ze de controle over haar eigen lichaam probeert terug te winnen. Ze gaat terug naar Gambia om haar vader te confronteren, maar ook om iets te betekenen voor de jonge meisjes die tot op de dag van vandaag verminkt worden. Ze probeert politici en haar eigen gemeenschap te overtuigen dat vrouwenbesnijdenissen moeten stoppen. Wat door velen als een misdaad wordt gezien, is in dertig Afrikaanse landen immers nog een dagelijkse realiteit, waar wereldwijd meer dan tweehonderdmiljoen vrouwen onder lijden.

Jaha Dukureh komt voor het Human Rights Weekend naar Amsterdam om na afloop van de film over haar ervaringen te vertellen.

