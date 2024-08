Onze 12 beste recepten met wiet voor 4/20

Tuurlijk, je kan gewoon gewoon aan de haal met een pak browniemix en het spacecake noemen, maar op een dag als deze wil je misschien wel iets bijzonders maken. Met wietolie, -boter, of zelfs -melk kun je de heerlijkste gerechten maken. Onze twaalf beste recepten met wiet, van de basics tot een Super Lemon Haze-bruschetta en een kerststol (die ook prima fungeert als paasstol), vind je hieronder. En mocht het niet helemaal lukken, dan vind je hier de antwoorden op al je culinaire wietvragen.

1. Wietolie

Met wietolie kan je in een handomdraai van elk recept een spetterend wietgerecht maken. Daarvoor hoef je maar een paar stappen te doorlopen: je moet je wiet in de oven decarboxyleren, het in een steelpannetje met olie gooien, door een zeef gieten en klaar is Spacekees.

Videos by VICE

2. Wietboter

Hetzelfde als hierboven, maar dan met boter.

3. Wietmelk

Als je geen olie of boter lust, maar wel melk. Deze wietmelk gaat bijvoorbeeld prima samen met chocoladecornflakes.

4. Bulletproof koffie met wietboter

Koffie met wietboter is een uitstekende manier om de dag te beginnen. Bulletproof koffie geeft een enorme oppepper, en met deze speciale boter kickt-ie nog beter in. Wake en bake, maar dan net even anders.

5. Magische paasstol

In dit recept van Josra Makhlouf van restaurant BREDA gebruik je wietboter in de spijs om een magische stol te maken die het met Pasen net zo goed doet als met Kerstmis.

6. Wietbruschetta

Bestaat er een beter voorgerechtje dan Bruschetta? Jawel: wietbruschetta. Breng deze Italiaanse klassieker (en jezelf) naar hogere sferen door het met wietolie te maken.

7. Spaghetti met Parmezaanse kaas

Als je een goeie klont wietboter hebt gemaakt, is de makkelijkste manier om ervan te genieten misschien wel deze snelle en makkelijke spaghetti met Parmezaanse kaas.

8. Kip à la cannabis

Als je echt honger hebt, is het tijd voor kip à la cannabis. Deze Italiaanse stoofkip is een traditioneel jagersgerecht, dat alleen maar lekkerder wordt met een klont smeuïge wietboter.

9. Melanzane met wiet

Of anders een auberginelasagne met een extra ingrediënt?

10. Gnocchi

Nog een klassieker van de 91-jarige wietoma Nonna Marijuana, die traditioneel Italiaans kookt met een kruidige verrassing erin.

11. Wietcupcakes

Spacecake kennen we nou wel. Dat kan wel een beetje feestelijker! Met spacecupcakes.

12. Green Dragon

Eindig de dag in stijl met wietlikeur, die je als basis kan gebruiken voor je favoriete cocktail. Santé!