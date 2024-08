Ook Amerikanen kunnen nu in Canadese wiet investeren

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten kun je er op de aandelenmarkt investeren in marihuana. De Canadese wietproducent Cronos Group heeft toestemming gekregen van de Commissie van Veiligheid en Handel om aandelen te verhandelen op de NASDAQ, een Amerikaanse beurs.

Cronos Group, dat al eerder de beursgang maakte op de Toronto Stock Exchange, is sinds afgelopen dinsdag begonnen op de NASDAQ met het symbool CRON.

Wiet is nog steeds illegaal in de meeste staten, maar omdat Cronos produceert voor de Canadese markt – waar recreatieve wiet binnenkort legaal zal zijn – mag het bedrijf ook meedoen op de aandelenmarkt van hun zuiderburen.

“Ik ben opgegroeid in de VS en onze investeerders zijn grotendeels gevestigd in de VS. Toch heb ik nog regelmatig Amerikaanse beleggers aan de telefoon die er niet zeker van zijn of ze Canadese wietaandelen mogen kopen,” zegt Mike Gorenstein, de CEO van Cronos Group.

In de VS is recreatieve wiet legaal in negen staten en medicinale wiet in 29 staten. De gehele Amerikaanse markt voor marihuana is daarmee meer dan 6 miljard dollar waard, volgens de investeringsbank Cowen & Co. Dit bedrag zal de komende tien jaar naar verwachting gaan stijgen tot boven de 50 miljard dollar.

Voor de beursgang van Cronos kon er in de VS alleen geïnvesteerd worden in wiet door de ETFMG Alternative Harvest ETF, die december 2017 gelanceerd werd op de NYSEArca, een kleinere beurs in de VS.

Met hun aandelen op de NASDAQ probeert Cronos niet zozeer een deel van de Amerikaanse wietmarkt voor zich te winnen. Het doel van het bedrijf is om hun naam en merk bekend te maken bij investeerders in de VS, die nu heel makkelijk aandelen kunnen kopen van het Canadese bedrijf.

“Dit is bedoeld voor onze aandeelhouders. Ik wil benadrukken dat we niet van plan zijn om op de Amerikaanse markt te produceren of te verkopen; in ieder geval niet voordat cannabis in alle staten legaal is,” vertelt Gorenstein aan VICE Money.

Gorenstein legt uit dat het niet makkelijk was om toestemming te krijgen om hun aandelen te verkopen op de NASDAQ beurs. Het was een lang en moeizaam proces.

“Het is ingewikkeld en intens door de veiligheidsregels. Ergens vorig jaar kwamen we voor het eerst in contact met de NASDAQ, maar we moesten door een heleboel controles en keuringen van verschillende onafhankelijke commissies om er zeker van te zijn dat ons bestuur aan de eisen voldeed,” zegt hij.

“Het gaat om meer dan alleen op de beurs komen. Het ging ons erom dat we het eerste wietbedrijf zijn dat het op de eerlijke manier aanpakt.”

Het feit dat Cronos de goedkeuring kreeg, zegt een heleboel over de manier waarop het management buiten de lijntjes durft te kleuren en van doorpakken weet,” vindt Vahan Ajamian, een analist van Beacon Securities. Hij schrijft: “We kunnen ons goed voorstellen dat de de veiligheidscommissie een hele nauwkeurige inspectie wil doen voordat ze een cannabis bedrijf toelaten op zo’n grote Amerikaanse aandelenmarkt.”

Cronos Group is in enkele jaren explosief gegroeid en heeft nu een waarde van 1,4 miljard dollar. Naast de Canadese markt produceert het bedrijf ook voor Duitsland, waar medicinale wiet legaal is, maar er een tekorten heersen.

Eerder deze maand startte Cronos een dochterbedrijf in Australië, Cronos Australia, dat zich toelegt op de productie van wiet die voldoet aan farmaceutische standaarden, bedoeld voor de medicinale cannabismarkt. Cronos is ook in Israël gevestigd, als joint venture met een kibboets, waar het bedrijf medicinale wiet produceert en verwerkt voor de internationale markt.

